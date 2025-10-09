הסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי הוכרז היום (חמישי) כזוכה בפרס נובל לספרות. הפרס הוענק לו "על יצירתו רבת העוצמה והחזון, שבלב אימת האפוקליפסה מחזירה ומאשרת את כוחה של האמנות".

קרסנהורקאי נולד בעיר דיולה שבהונגריה בשנת 1954, למשפחה ממעמד הביניים. אביו היה עורך דין שהסתיר את שורשיו היהודיים וחשף אותם רק כשהסופר היה בן 11. שלושה מהרומנים שכתב תורגמו לעברית. שוויו של הפרס הוא 11 מיליון קרונה שוודית, סכום שמוערך בכמיליון דולר.

אתמול הוכרזו הזוכים בפרס נובל בכימיה - עומאר יאגי חוקר ממוצא פלסטיני מארה"ב, ריצ'רד רובסון מאוסטרליה וסוסומו קיטגווה מיפן. הפרס ניתן להם על פיתוח מסגרות מטאל-אורגניות, השלושה פיתחו סוג חדש של ארכיטקטורה מולקולרית, כאשר כל אחד מהזוכים תרם לנושא בדרכו ובמחקריו לאורך עשרות השנים האחרונות.

שלשום הוכרזו הזוכים בפרס נובל בפיזיקה - ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, שלושתם מארצות הברית, על התקדמות בפיזיקה קוונטית. ה.

ביום שני הוכרז כי פרס נובל ברפואה יוענק לשלושה חוקרים שגילו את מנגנון הסבילות החיסונית ההיקפית. הפרס יחולק שווה בשווה בין מרי אי. ברונקוב מהמכון לביולוגיה של מערכות בסיאטל שבארצות הברית, פרד רמסדל מחברת "סונומה" בקליפורניה ושימון סקגוצ'י מאוניברסיטת אוסקה ביפן.