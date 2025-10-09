ימים ספורים לאחר האסון הקשה בקריית ארבע, בו נהרג החייל יוסף חיים רבוח ז"ל מירי בשוגג של חברו הטוב, מספר הרב חן קורקוס לערוץ 7 על דמותו של רבוח ועל המשפחה כולה, שהייתה דוגמה לחסד ולנתינה.

רבוח ז"ל, בנם של הרב אליהו ורחל רבוח, היה תושב קריית ארבע, למד בתיכון אמית דתי-טכנולוגי בירושלים, והצטיין בתחום הטאקוונדו - בו היה חבר נבחרת ישראל לנוער ואף זכה בתואר אלוף ישראל. לאחר מכן שימש כמאמן במועדון המקומי והיה אהוב על תלמידיו.

"יוסף חיים ז"ל, אני הכרתי אותו גם בתור שכן וחבר וגם את המשפחה שלו שאני מכיר אותם היטב. הילדים שלהם ושלי לומדים באותם מוסדות חינוך, אני ואביו אליהו הי"ו יושבים ביחד בבית הכנסת. יוסף חיים היה מורה אצלנו לחינוך גופני, היה אהוב מאוד על כל התלמידים, אין אחד שלא אהב אותו אצלנו בתלמוד תורה - מורה לחיים", מספר קורקוס.

הוא מוסיף לספר על דמותו. "יוסף אהב לעשות חסדים, לתרום ולעזור לכולם. היו לו שאיפות יוצאות דופן - להיות איש עמיד ועשיר כדי לעזור להוריו ולהכניס אורחים כמו הוריו, כך אמר אחיו קובי שיוסף חיים אמר לו.

משפחת רבוח ידועה כמכניסה אורחים בצורה בלתי רגילה, מקבלת את כולם בסבר פנים יפות ותמיד בשפע - אם זה בשמחות, בשבע ברכות ובמימונה וכו'.

בזמן האחרון הייתי לידו ביום כיפורים בתפילות. העת שהוא נהרג בשוגג בטרגדיה נוראה אחרי כיפורים וביום הראשון של סוכות, מראה על נשמה גבוהה שנתכפרו לו העוונות. החסד שלו והכנסת האורחים וכיבוד ההורים בהחלט מזכיר את האושפיז הראשון - אברהם אבינו", הוא מסכם.