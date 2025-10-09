ערוץ 7 שוחח עם בני משפחות שכולות באירוע “קדיש, אחדות, נחמה ותקווה” של ארגון 'מנוחה וישועה'. באירוע השתתפו למעלה מ־3,000 איש, בהם מאות משפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמה, שהגיעו מכל רחבי הארץ ליום של עידוד, גיבוש ונשמה.

בשיחות עם ערוץ 7 תיארו בני המשפחות את המורכבות שבחגיגת חג הסוכות כמשפחה שכולה - חג שמצווה לשמוח בו, גם כשבלב נותר חסר גדול. רבים סיפרו כי לצד העצב והגעגוע, הם מבקשים לציין את החג בקדושה ובשמחה, מתוך אמונה, תקווה והתחזקות.

יו”ר הארגון, מנדי קניג, סיכם את היום באומרו כי המטרה הייתה “להעניק למשפחות רגע של נשימה, אור וחיבוק, ולחזק את תחושת האחדות והאמונה”.