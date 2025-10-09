איציק בונצל: טראמפ שחרר חטופים? אלה בנינו ובנותינו פורום הגבורה

איציק בונצל, אביו של לוחם הצנחנים עמית הי"ד שנפל ברצועת עזה וחבר הנהלת פורום הגבורה, מבקש לעצור את הברכות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומדגיש כי ההסכם לשחרור החטופים הגיע בזכות גבורתם של החיילים והחיילות שמסרו את נפשם למען המטרה הזאת.

במסר שפרסם אמר בונצל: "יחד איתכם שמענו את הבשורות המשמחות על השבתם של החטופים, אלו שבחיים ואלה שאינם בחיים, בימים הקרובים. יחד עם זאת, אנו שומעים את ההלל והשבח שכולם מפיצים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אנחנו מבקשים להזכיר לכם, לכולם, כלום לא קורה פה בגלל דונלד טראמפ".

לדבריו, "כל מה שאתם רואים, ומה שיקרה בימים הקרובים, זה רק בזכות בנינו ובנותינו הגיבורים והגיבורות שחירפו את נפשם עבור הרגעים האלה. אותם בנים ובנות שיצאו חדורי מטרה להשיב את החטופים. מספיק כבר עם ההודאה המיותרת הזאת לנשיא ארצות הברית. עצרו והרכינו ראש, השתתפו בצערנו והודו לבנים ולבנות שמסרו את נפשם להשבתם של החטופים".

"אנחנו בפורום הגבורה לא נעצור ולא נפסיק עד אשר נדע ונראה שממשלת ישראל מקיימת את ההתחייבות שלה שאין חמאס בעזה ואין איום מהדרום או מכל חזית אחרת. תודה לכם, בנים ובנות יקרים שלנו, שמסרתם את נפשכם עבור המטרה החשובה הזו", סיכם בונצל.