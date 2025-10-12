עוז אלטמן, נגן ויוצר בן 18, התארח לראיון חג באולפן ערוץ 7 לשיחה על כלי הנגינה הייחודי קאנון ועל דרכו בעולם המוזיקה.

על תחילת דרכו המוסיקלית סיפר, "אבא שלי מוזיקאי עוד מאז שאני זוכר את עצמי, גיטריסט. כשהייתי צעיר וממש התחלתי לנגן זה היה ממנו. התחלתי לנגן על יוקולילי ולאט לאט עברתי לגיטרה. ברוך השם, אבא שלי העביר לי את האהבה למוזיקה".

כשנשאל כיצד הגיע לקאנון, שיתף בסיפור: "תמיד כשהייתי שומע אותו בשירים של ישי ריבו ועוד אומנים, זה היה לוקח אותי לאיזה מקום אחר. במימונה אחת פגשתי אדם שניגן על סנטור, שיתפתי את דוד שלי והוא אמר לי, 'עזוב, לך על קאנון'. חבר שלי בפנימייה קנה את הכלי, ואני ביקשתי ממנו להשאיל אותו. ברוך השם, לאט לאט התפתחתי עליו וראיתי כי טוב".

לדבריו, למרות מראהו המרשים של הכלי, הוא איננו קשה לנגינה. "במבט ראשון הכלי באמת נראה מאיים, מלא מיתרים, אבל כל סולם כבר מובנה ומכוון מראש. מי שכבר מנגן בגיטרה, יש לו פור - האצבעות רגילות לפריטה, וזה מקל מאוד".

אלטמן סיפר כי כיום הוא מנגן באירועים ובהפקות מוזיקליות, יחד עם אחיו במסגרת ההרכב המשפחתי ה'אלטמנים': "יש לי עוד שלושה אחים שגם מנגנים, על עוד, על קמנצ'ה. אנחנו מנגנים יחד בחתונות ובהפקות. יש בינינו סוג של טלפתיה מוזיקלית - מסתכלים אחד על השני ופשוט מבינים, זה קורה טבעי".

אחד הדברים שהביאו לו הכרה ברשת הוא השילוב בין קאנון לגיטרה. "לא ראיתי מישהו שמשלב קאנון וגיטרה ביחד", אמר. "חשבתי על זה כי הקאנון מושלם לזה - ביד אחת אני מלווה את עצמי, וביד השנייה אני מנגן את המלודיה".

על התגובות לסרטונים שלו סיפר בהתרגשות, "אני רואה שאני מצליח לגעת בהמון אנשים. קיבלתי תגובה מלוחם פוסט טראומטי שאמר שהמוזיקה שלנו מרגיעה אותו בזמן התקפים. זו ההודעה הכי מרגשת שקיבלתי, היא מראה כמה כוח יש למוזיקה לגעת באנשים".

לצד ההופעות, אלטמן גם יוצר לחנים משלו: "הכלי פתח לי ממש את עולם היצירה. לפעמים יש רגע של געגוע, אתה יושב על הכלי ומנגן משהו מאולתר, וככה בעצם נולדת יצירה חדשה. בעזרת השם, אני מקווה להוציא אותם החוצה".

"הרצון הפנימי שלי כמוזיקאי הוא לתת את הלב ואת האישיות דרך הכלי. אני מאמין שלכל אדם יש בשורה, וברוך השם, זה פשוט יוצא", אמר.

לקראת סיום הראיון, שלף אלטמן את המפרטים והדגים את נגינתו - באמצעות לחן מקורי: "ניצוץ של געגוע".