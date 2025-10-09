עם שובם של החטופים לישראל, הביטוח הלאומי יחל במתן סיוע מיידי במספר מישורים, כך נמסר מדוברות המוסד. הסיוע יוענק לאזרחים שישובו מהשבי, לאחר קבלת טיפול רפואי ראשוני.

בשלב הראשון, יקבל כל חטוף כרטיס נטען על סך 10,000 ש"ח וכן מענק נוסף בגובה של כ-50,000 ש"ח. מדובר בסכום כולל של 60 אלף שקלים שיינתן באופן מיידי עם שובם.

בים דרי העוטף זכאים לדירה חלופית לזו שלהם ממנהלת תקומה. שבים שאינם תושבי העוטף זכאים למענק לרכישת דירה בסך 250 אלף שקל.

טיפולי רפואה משלימה יהיו בהיקף של עד 6,000 שקל לשנה. מימון הלימודים בהיקף של עד 34 אלף שקל לשנה במשך ארבע שנים.

בנוסף, יוענק תגמול טיפול רפואי אוטומטי למשך שנה שלמה, בגובה השכר שקיבלו בטרם אירועי ה-7 באוקטובר. מטרה מרכזית של סיוע זה היא לספק מענה לצרכים הראשוניים של תהליך ההחלמה.

ההכרה בחטופים כנפגעי פעולות איבה ופדויי שבי תהיה אוטומטית, והם יקבלו קביעת נכות רפואית בגובה 50% - ללא צורך בדיון בוועדה רפואית. זכאות זו תאפשר קבלת סיוע משלים נרחב.