הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי אומר כי לצד השבת החטופים שמעוררת שמחה רבה - חמאס השיג בשלב הראשון של ההסכם הישגים רבים על חשבונה של ישראל.

"הבוקר התבשרנו על זה שהחטופים חוזרים ואין שמחה גדולה מזו. עכשיו צריך לראות איך ההסכם נראה בעיני האויבים. מה ההשלכות של ההסכם? השלב הראשון ברור, שחרור כל חטופינו והגופות של החללים שנתיים אחרי שנחטפו ומנגד שחרור מאסיבי של 250 מחבלים שנידונו למאסרי עולם ועוד 1,700 מחבלים - משקל קריטי לטרור", פתח יחזקאלי.

הוא ציין כי "כבר בשלב הזה אפשר לומר, שצריך לדעת לעשות משא ומתן במזרח התיכון - ולצערי יש דברים שלא הבנו גם לאחר השבעה באוקטובר - ביניהם לעשות משא ומתן. מספר החטופים שישוחרר אל מול המחבלים הוא הגבוה ביותר מכל העסקאות הקודמות. מבחינת חמאס, הם הצליחו למקסם את מנועי טרור שיצאו ליהודה ושומרון ולעזה, ואני מאוד מקווה שישראל דרשה להחזיר אותם לרצועת עזה ולא ליהודה ושומרון. מצד שני, חמאס בא ואומר, לקחתי מקסימום אסירים, הפסקתי את המלחמה, אני נשאר עם הנשק, אני נשאר בעל הבית ברצועת עזה ואלו התנאים שהם רצו מלכתחילה".

יחזקאלי מדגיש כי "חמאס מבחינתו לא נכנע ולא הפסיד. מבחינתו הוא לא יתפרק מנשקו, בתוך המעטפת של הכוח הבינלאומי או הערבי, רצועת עזה נשארה חמאסית. אותם מסכנים שאמרו שיש הרעבה, עכשיו מקבלים את המשאיות המצריות ושמחים ויוצאים מכל המחילות".

לדעתו, כעת הדבר הנכון לעשות הוא לחתור להמשיך לחימה מול חמאס לאחר השבת החטופים. "לגבי השלב השני של העסקה ישראל צריכה להיות מאוד חכמה ולהתעקש עליהם. טראמפ דחף להסכם הזה בעיקר על חשבון ישראל ועל רצונו להשיג שלום. על איזה שלום הוא מדבר? ב-7 לאוקטובר רצחו ושחטו את נשותינו, ילדינו וחיילינו ואותו דבר היה קורה ביו"ש אם הייתה להם את האפשרות ואת היכולת. טראמפ לא מבין על מה הוא מדבר כשהוא אומר את המילה 'שלום'. הרשות הפלסטינית רואה מדינה וחמאס רואה עמידה במלחמה והמשך שלטונו.

אם ישראל תהיה מספיק חכמה להמשיך ולחתור לתוצאות המלחמה כמו שהיא עושה בלבנון, ואפילו ביתר שאת, אז בעצם עשינו פה הסכם של לקחת את החטופים ולהתחיל לחסל את כל בכירי הטרור ששחררנו, ולפרק את חמאס מנשקו תוך חתירה להשמדתו. אם ישראל תפעל לפי הסכם של טראמפ והוא על כל ירייה אחת יבוא ויגיד לנו 'למה אתם עושים את זה', לא השגנו את מטרותינו בעזה וזה יקרין לעתיד על גידול דור נוסף של טרוריסטים שיבין שזה משתלם", הוא מזהיר.

יחזקאלי שב ומציין כי "חמאס כאידיאולוגיה לא הלך, כגוף שלטוני ברצועת עזה הוא לא נעלם, והם מייצאים את זה ליהודה ושומרון. המחבלים שישתחררו הם אלו שביצעו את הפיגועים הגדולים ביותר ותמיד אמרו שישתחררו. מנוע טרור גדול עומד להגיע לשטח. המלחמה לא נגמרה. יש שמחה עצומה, אבל זה לא שלום ולא סוף המלחמה, אלא עצירה לקבל את חטופינו, ואנחנו חייבים להמשיך הלאה כי חמאס לא יכול להישאר בעזה.

צר לי שתוכנית ההגירה האמיתית של טראמפ לא יצאה לפועל ובסוף הוא בלע את התוכנית של א-סיסי במצרים, שרוצה את כספי הסיוע ולעשות עליו עוד סיבוב. היינו חייבים ללכת לעסקה הזו בקושי וכאב רב, אבל מכאן והלאה אני מקווה שישראל לא שוכחת את עניין הניצחון", סיכם.