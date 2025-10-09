אתם, הורים שעומדים בקרוב לחבק שוב את ילדיכם… אני מביטה בכם בעיניים מלאות אהבה, בלי כעס. אני יודעת מה זה לחכות, לפחד, להתפלל בלי לנשום. אני מכירה את הכאב, את הלילה שאין לו סוף, שבו כל דקה היא נצח. ואני מאמינה - לא הייתי שורדת זאת בעצמי.
אבל היום, כשהחיים חוזרים לפתח בתיכם, אני מבקשת מכם: אל תשכחו את אלה שלא ישובו. אל תשכחו את בנינו שנפלו כדי להגן על ילדיכם, ואת הפצועים לכל חייהם, שהשאירו בשדה הקרב חלק מגופם, מנעוריהם, מנשמתם. הם נלחמו למען ישראל, למען החיים, כדי שילדיכם יוכלו לשוב הביתה. באמונה שלא נכבתה לעולם, באמונה - אמונה שלמה - שאין לה הסבר אנושי.
בני… הכתר של חיי, הגאווה שלי, האור שלי, השיר של תקוותי. בו השתקפו תפילותיי, מאבקיי, שמחותיי וחלומותיי. היום חסרה בי חתיכה מעצמי. אבל בכל נשימה, בכל פעימה של לבי, אני מרגישה את נשמתו עוטפת אותי. הוא לא הלך. הוא צועד לפניי. הוא מרים את צעדיי. הוא מעניק משמעות לדמעותיי. ואף על פי שהכאב תהומי, בחרתי להמשיך לחיות למרותו. לחיות עם הכאב התהומי הזה, כי הוא מחיר האהבה, והחוט הבלתי נראה שמחבר אותי אליו לנצח. אני נושאת את הכתר הזה בכבוד, כי הוא נארג מאומץ לבו, מאהבתו, ומנצחיות שמו.
אני רוצה להודות מעומק לבי לבצלאל סמוטריץ', לאחד הבודדים שחשב על גיבורינו, על זכרם ועל משפחותיהם. אבל אליכם, המנהיגים, הדרגים הגבוהים של צה"ל, אתם שנשבעתם "עד הניצחון", איך הצלחתם להפנות דף כל כך מהר? איך שכחתם את הנופלים, את הפצועים, את אלה שנתנו הכול למען החיים של אחרים? איננו מבקשים לא תהילה ולא רחמים - רק שזכרם לא יימחה לעולם.
ואני… ממשיכה לחיות, למרות הכאב התהומי. כי יש לי אמונה. כי אני מאמינה ששום דבר אינו מקרי, גם אם אינני מבינה עדיין את הסיבה. אני מתפללת שיום אחד כל עם ישראל יזכור - באהבה, בהכרת תודה - את בניו שנפלו, את פצועיו לכל חייהם, את אותן נשמות שנתנו את שלהן כדי שאחרים יוכלו לנשום.