ניסיון של קבוצת ערבים המלווה באנרכיסטים לבצע מסיק לא מתואם בחוות צפנת הסמוכה ליישוב תפוח נבלם היום (חמישי) על ידי כוחות הביטחון.

לפי הדיווח, אמש פורסמה הודעה בכפר חווארה על כוונה להגיע למסיק באזור חוות צפנת בשעות הבוקר יחד עם אנרכיסטים זרים. רכב חלוץ שנשלח עם ערבים לעבר החווה עוכב, ובהמשך נעצרו חלק מהמשתתפים.

בין המעוכבים היה האנרכיסט יונתן פולק, שנלקח לתחנת המשטרה לחקירה.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שסייע לתושבים שיבח את עירנותם, "התושבים העירניים הבינו את העניין, ופנו אלינו בצורה שאפשרה לנו להזעיק את הכוחות. אני מבקש להודות למח"ט שומרון, למפקד מרחב שומרון ומפקד מחוז ש"י על הפעילות הנחושה. עונת המסיק הפכה מזמן לעונת המסית - על מערכת הביטחון לפעול באגרוף ברזל".