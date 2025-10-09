הישוב איתמר בשומרון שלח מכתב לשרי 'עוצמה יהודית' שבו הוא מתנגד לשחרור רוצחי משפחת פוגל במסגרת עסקת החטופים ודורש מניעת חזרת משוחררים לאזור גב ההר בשומרון.

במכתב מדגישים התושבים את המחיר הכבד שהישוב שילם ואת החשש לביטחון הציבור במקרה של שחרורם של המעורבים ברצח.

המכתב המלא

"כבר שנתיים שהישוב איתמר ותושביו מגויסים כקהילה וכפרטים לניצחון במלחמתנו הלאומית ולהשבת בנינו ואחינו לחיק משפחותיהם ולקבר ישראל. מחויבות עמוקה זאת באה לידי ביטוי בגיוס נרחב של כמעט כל הגברים בישוב בגילאי המילואים ובשירות של מאות ימי מילואים לתושב", נכתב.

התושבים כתבו כי רצח משפחת פוגל נחרט בזיכרון הציבורי כזוועה קשה, וציינו את השפעתו הממושכת על הקהילה המקומית, כולל עזיבת תושבים וקושי בהתאוששות הקהילתית. הם הוסיפו כי שחרור הרוצחים יפגע בזיכרון הנרצחים, יחבל בעקרונות הצדק והמוסר ויהווה "פרס לטרור".

המכתב מציין את הרגישות הביטחונית המיוחדת של מרחב גב ההר בשומרון ואת הצטברות אירועי הטרור באזור. בהתאם לכך דורשים תושבי איתמר מנגנון ברור ומוחלט שימנע חזרת משוחררים לאזור - לרבות צווי הרחקה, מעקב ביטחוני ותנאי שחרור מחמירים.

התושבים קוראים לממשלת ישראל ולעומד בראשה "לעמוד איתן, לשמור על עקרונות הצדק והביטחון, ולא לאפשר בשום מצב את שחרור רוצחי משפחת פוגל במסגרת עסקה עתידית".