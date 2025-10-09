דו"ח חדש שפורסם על ידי מכון התקנים הבריטי (BSI) מעלה כי מנהלים בכירים ברחבי העולם מעדיפים להשקיע בבינה מלאכותית לצורך אוטומציה של תהליכים - במקום להכשיר עובדים זוטרים.

על פי המחקר, הדור הצעיר של העובדים הנכנסים לשוק העבודה צפוי להתמודד עם "אפוקליפסת עבודה", במסגרתה משימות רבות יועברו לידיים של מערכות AI, תוך פגיעה בהזדמנויות התעסוקה שלהם.

המחקר התבסס על סקר שנערך בקרב 850 מנהלים בכירים בשבע מדינות: בריטניה, ארצות הברית, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, סין ויפן. במסגרת הסקר נשאלו המנהלים האם יעדיפו להשקיע בהכשרת עובדים צעירים או באימוץ טכנולוגיות של בינה מלאכותית.

41 אחוזים מהמנהלים השיבו כי "בינה מלאכותית מאפשרת לנו לצמצם את מספר העובדים", והודו כי הם מעדיפים להשקיע בטכנולוגיה מתקדמת מאשר בכוח אדם אנושי. 31 אחוזים ציינו כי "בחנו פתרונות בינה מלאכותית לפני ששקלנו להעסיק עובד".

40 אחוזים מהמשיבים צופים כי מגמה זו תימשך ואף תתחזק בחמש השנים הקרובות. רבע מהמנהלים סבורים כי "כל המשימות או רובן שבוצעו על ידי עובדים מתחילים יכולות להתבצע על ידי בינה מלאכותית".

עוד עולה מהדו"ח כי 39 אחוזים מהמנהלים כבר צמצמו או קיצצו תפקידים זוטרים בעקבות השימוש בכלי AI. למעלה ממחצית מהנשאלים הודו, "אנו מרגישים ברי מזל שהתחלנו את הקריירה שלנו לפני שהשימוש בבינה מלאכותית הפך להיות נפוץ יותר". עם זאת, 53 אחוזים סבורים כי "היתרונות של השימוש בבינה מלאכותית יעלו על הפגיעה בכוח העבודה".