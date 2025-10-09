הממשלה תידרש הערב (חמישי) לאשר את שחרור האסירים הפלסטינים - 250 אסירי עולם ו-1,700 תושבי הרצועה שנעצרו לאחר הטבח ולא היו מעורבים באירועי 7 באוקטובר.

לאחר שהקבינט והממשלה יאשרו את רשימת האסירים, הרשימה תפורסם לציבור כפי שהיה בפעמים קודמות.

בהחלטה נכתב כי "תוך 72 שעות ממועד השלמת היערכות צה"ל, ישוחררו מרצועת עזה בחזרה לישראל 20 חטופים חיים ישראלים ו-28 חטופים חללים, מתוכם ארבעה חטופים חללים שאינם ישראלים. כלל החטופים החיים והחללים יועברו לידי כוחות הביטחון של מדינת ישראל".

"מטעמים של ניהול יחסי החוץ של המדינה וביטחונה המחייבים זאת, לשחרר מתוך רשימת 270 האסירים ועצורים שמוחזקים במשמורת שב"ס, 250 אסירים ועצורים (להלן - האסירים הביטחוניים)". כמו כן צוין כי ישוחררו גם "1,700 תושבי רצועת עזה שלא היו מעורבים באירועי 7 באוקטובר, ושנעצרו לאחר 7 באוקטובר, וכן 22 קטינים תושבי רצועת עזה שלא היו מעורבים באירועי 7 באוקטובר ושנעצרו לאחר מכן".

בנוסף לכן, בכפוף לשחרור החטופים החללים, ישראל תעביר לעזה את גופותיהם של 360 גופות מחבלים, על פי מפתח של 15 מחבלים תמורת כל חטוף חלל ישראלי (מתוך 28 חטופים חללים, ארבעה אינם ישראלים).

ככל שחמאס יחזיר פחות חטופים חללים, ישראל תחזיר לעזה פחות גופות מחבלים, בהתאם למפתח שצוין. בכל מקרה, בהחלטה נכתב כי האסירים הביטחוניים, תושבי רצועת עזה שלא היו מעורבים ב-7 באוקטובר, וגם גופות המחבלים - יועברו מיד לאחר שישראל תקבל את כל החטופים.

"אסיר ביטחוני אשר הורשע ברצח או בייצור אמל"ח ששימש לרצח, או שילח מפגע לפיגוע עם הרוגים, ישוחרר לפי החלטה זו בתנאי שהוא יועבר לרצועת עזה או לחו"ל - ובתנאי שלא ישוב למדינת ישראל או לשטחי איו"ש, לצמיתות. תושב רצועת עזה בלתי מעורב ב-7.10 ישוחרר לפי החלטה זו לרצועת עזה".

כאמור, אסירי העולם שישוחררו בעסקה יגורשו לעזה או למדינות בחו"ל שיסכימו לקלוט אותם. לפי ההערכה, טורקיה וקטאר הן אלו שיקלטו את רוב אסירי העולם.