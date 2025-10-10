בכל אחת מהחוות שנפתחו למבקרים, פגשו המטיילים את דור החלוצים החדש שבחר לעזוב את הנוחות של העיר ולחיות את החלום הציוני יום-יום - לשתול, לרעות, לבנות ולהחיות את האדמות.

הסיורים, שנערכו באווירה חגיגית, הפכו עבור רבים לחוויה עוצמתית ומרגשת - מפגש עם הציונות של המעשה, פנים אל פנים.

רוצים להיות שותפים בציונות של היום? הצטרפו גם אתם ל־קרן החוות - ותהיו חלק מהעשייה שמחברת את עם ישראל לאדמתו.

אהרן, אחד המטיילים, סיפר בהתרגשות, "פעם בשנה אנחנו יוצאים מהבית אל הסוכה אחרי התארגנויות רבות, וכאן אתה פוגש אנשים שחיים כך במשך כל השנה. זו ציונות חיה ונושמת - לא בתמונות, אלא במציאות".

המבקרים דיווחו כי בכל חווה הרגישו את החיבור לאדמה ולשורשים. בחוות הוותיקות נראתה פריחה ויציבות, ובחדשות - התרגשות של התחלה, לעיתים באוהלים ובתנאי חלוציות של ממש.

“זו חוויה שלא שוכחים", סיפרו משתתפים, “לא עוד סיור - אלא מפגש עם ליבה של הארץ".

באיגוד החוות מסכמים את תחילת חול המועד בסיפוק רב, “ההיענות עלתה על כל הציפיות. המקומות התמלאו במהירות, עוד ועוד משפחות שרצו לראות, לשמוע ולהרגיש את אהבת הארץ מקרוב. אין דבר מרגש יותר מלראות את עם ישראל חוזר אל האדמה".

האיגוד מזמין את הציבור הרחב לנצל את ימי החג, “בואו עם הילדים, תראו מה זו ציונות של אמת - חיבור לאדמה, לעשייה, ולדור צעיר שבונה את הארץ בידיים".

