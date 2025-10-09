על פי סקר חדשות 13, אילו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה המפלגה הגדולה בכנסת עם 27 מנדטים - עלייה של ארבעה מנדטים מהסקר הקודם.

במקום השני ניצבת מפלגתו של נפתלי בנט עם 23 מנדטים, ובמקום השלישי "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים.

עוד נמצא כי עוצמה יהודית וש"ס מקבלות 9 מנדטים כל אחת, יהדות התורה 7, ויש עתיד, ישראל ביתנו ורע"ם עם 6 מנדטים כל אחת. מפלגות "ישר", המחנה הממלכתי והציונות הדתית עומדות על 4 מנדטים כל אחת, בעוד מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

במפת הגושים: הקואליציה מקבלת 56 מנדטים, האופוזיציה 53, והמפלגות הערביות 11. המשמעות - הקואליציה מתחזקת אך עדיין לא מסוגלת להרכיב ממשלה.

בנוסף, 82% מהציבור תומכים בהסכם טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים, ורק 7% מתנגדים.

על פי סקר ערוץ 14, הליכוד מובילה בפער ניכר עם 34 מנדטים. מפלגת בנט מקבלת 16, ישראל ביתנו 13, הדמוקרטים וש"ס 11 כל אחת, ויהדות התורה 8.

מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט ועוצמה יהודית מקבלות 6 מנדטים כל אחת, הציונות הדתית, רע"ם וחד"ש תע"ל עם 5 מנדטים כל אחת. מנגד, כחול לבן, יש עתיד ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.