ג'יהאד אג'אג', מחבל מהכפר דיר ג'רר שתקף לפני כשנתיים רועה צאן יהודי מחוות רימונים בבנימין בחסות המסיק, שוחרר באופן אבסורדי לביתו ימים ספורים לאחר הפיגוע.

אמש הוא חוסל בידי לוחמי צה"ל בעת שניסה להציב מטען בדרך לחווה אחרת בסמוך לעפרה.

אירוע הטרור התרחש לפני כשנתיים. חנינא פרידמן, רועה צאן ותושב חוות רימונים באותה העת, יצא באותו בוקר יחד עם רועה נוסף אל המרעה בשטחי החווה, אך שם הותקפו השניים לפתע בגרזן ואלות על ידי חמישה מחבלים מהכפר דיר ג'רר שהגיעו למקום בחסות המסיק והגיחו מבין עצי הזית.

פרידמן פונה לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה, וחברו נפצע באורח קל ופונה אף הוא.

מאז עובר פרידמן שיקום ממושך, שכלל ניתוח מורכב בראשו בו הושתלו לו עצמות גולגולת חדשות. למרות שחלפו שנתיים מאז האירוע, טרם חזר פרידמן לתפקוד מלא.

כמה ימים לאחר הפיגוע נעצרו ארבעה מהמחבלים והפרקליטות אף הודיעה כי תגיש כתב אישום חמור כנגדם, אך באופן מקומם חזרה בה לאחר זמן קצר וביקשה מהמשטרה לחקור גם את הצד היהודי בחשד לתקיפה נגדית. במשטרה סירבו בתוקף, ובפרקליטות החליטו לסגור את התיק ולשחרר את המחבלים בחזרה לביתם.

המחבל הראשי, זה שהלם בגרזן בראשו של פרידמן וכמעט קטל את חייו, החליט לצאת לסיבוב נוסף. יחד עם מחבלים אחרים יצא להניח אמש מטען עטוף בדגל חמאס בדרך הגישה לחוות חסד לאברהם הסמוכה לעפרה, אלא ששם נתקל במארב של לוחמי צה"ל שחיסלו אותו בירי.