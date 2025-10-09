נסיגת לוחמים מעזה TPS

כוחות צה"ל החלו הערב (חמישי) לסגת לעבר הקו הצהוב שסוכם במסגרת תכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמטרתה להביא לסיום המלחמה ולהשבת החטופים.

במהלך הנסיגה תועדו הלוחמים כשהם פורטים על גיטרה ושרים יחד את השיר "עוד יבוא שלום עלינו", כשבידיהם ארבעת המינים.

מדובר בנסיגה רחבת היקף של מאות לוחמים, טנקים, האמרים ותשתיות. צה"ל ימשיך לשלוט ביטחונית בציר פילדלפי הגובל עם מצרים, ובמובלעות סמוך לבית חאנון ורפיח.

לפי הדיווחים, צה"ל צפוי להשלים עד מחר את הנסיגה מרוב חלקי צירי הביתור שנפרצו במבצעי מרכבות גדעון א' במרכז ובדרום הרצועה - בהם ציר מורג וציר מגן עוז.

ברצועת עזה דווח כי צה"ל נסוג ממספר מוצבים לאורך ציר נצרים, והעלה אותם באש עם סיום הפינוי.