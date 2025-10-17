עמותת "משפחה אחת" ערכה בחג הפנינג מיוחד עבור משפחות שכולות - רבות מהן שכלו את יקיריהן במלחמה - או במתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר.

מנכ"ל העמותה משה סוויל אומר כי עריכת ההפנינג דווקא ביום בו התקבלה הבשורה על שובם הצפוי של החטופים גרמה לרגשות מעורבים. "יש משפחה שסיפרה שהדבר הכי חשוב לה זה הביחד עם עוד אנשים שחוו את אותה חוויה כמותם. לצד השמחה על שחרור החטופים יש חרדות - לעתים משחרור המחבל שפגע ביקירם. להיות ביחד עם אנשים שמבינים את הכאב והתקווה המשותפת - נותן המון עוצמות למשפחות".

"זה יום מרגש", הוא מוסיף. "אנחנו בין השבעה באוקטובר לשמיני עצרת. אלה ימים מורכבים והעסקה שנרקמת לשחרור חטופים מרגשת. אנחנו ביום הפנינג למשפחות שכולות שתכננו לפני כמה חודשים מתוך הבנה של הימים המורכבים ורצון לתת למשפחות השכולות רגע להירגע. יש כאן בנות שירות שמסייעות למשפחות לקחת אוויר בימים שאנחנו עוברים".

שנטל בלזברג, מנהלת מייסדת של העמותה, מוסיפה "זה אירוע מאוד משמעותי. יש כאן המון הורים שכולים, אלמנות, ילדים שיתומים מהורה אחד או שניים, סבים וסבתות, פצועים, כולם כאן נמצאים ביחד ליום של הרבה עוצמות וכוח, לעטוף אותם ולומר - אנחנו איתכם. יום כזה מאוד קשה למשפחות השכולות. חשוב להם שלא ישכחו אותם. הם מאוד שמחים עבור החטופים ובני משפחותיהם אבל באותה נשימה מאוד קשה ועצוב להם. לכן טוב שכולם יכולים להיות ביחד".

בימים אלה מבקשת העמותה את שותפות הציבור בעשייה המבורכת. "עמותת משפחה אחת קיימת כבר 25 שנים. אחרי שנתיים של מלחמה החלטנו לצאת לקמפיין ולבקש מהציבור לקחת חלק בעשייה. אנחנו מבקשים שתהיו שותפים בעשייה שלנו", מבקש סוויל.

בלזברג מסכמת "תהיו איתנו במשימה ובשליחות ותעזרו לנו לעשות את הדבר החשוב הזה עבור המשפחות השכולות היא אנחנו צריכים את הציבור כי כל מה שאנחנו עושים משתף את מי שלוקחים חלק איתנו".

