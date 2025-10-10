עמותת 'משפחה אחת' ערכה הפנינג סוכות למשפחות שכולות ובשנה הנוכחית עבור רבים מבין המשתתפים והמשתתפות האבל טרי מאוד.

שיר אלמליח, אלמנתו של רס"ר (במיל') גלעד אלמליח ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, מתארת את האירוע כרגע שאפשר לנשום בו. "כולנו בימים מאתגרים גם כללית וגם כל אחד עם הסיפור שלו. המפגש עם משפחות השכול והפצועים מאפשר לנו לשחרר את מה שכואב. מפגש כזה מאפשר לך לשחרר את מה שאתה מחזיק כל הזמן ולהוציא דברים שלא תמיד יוצאים כמו כיף וצחוק. הימים הללו נותנים לנו כוח".

רויטל שמיר, אלמנתו של רס"ן מוטי ז"ל שנפל בשבעה באוקטובר מוסיפה "בסוף, גם לילדים שלנו שפוגשים עוד ילדים שאין להם אבא, זה יוצר מקום שהם מגישים יותר משוחררים".

נעמי וייזר, אימו של סמ"ר רועי ז"ל שנפל בשבעה באוקטובר, מרגישה שההפנינג מאפשר לה תחושה של 'נורמליות'. "זה יום שאני יושבת עם אנשים ומדברים על גבורה וזיכרונות - זה מרגיש נורמלי ליום אחד. לפעמים מגיע לנו קצת כיף. כולם כאן מבינים אחד את השנייה ומחזקים זה את זו. אנחנו רגע לפני שמחת תורה, חג שתמיד אהבנו ואמורים להיות בו שמחים, ומצד שני איך נהיה שמחים? אנחנו מנסים לשלב את השמחה והעצב".

עידית אליהו, אימו של סמל אריאל ז"ל שנפל בשבעה באוקטובר, מדברת על הייחודיות של המפגש באירוע ההפנינג. "בגלל שיש מכנה משותף מסוים של השכול - אז כאן לא מדברים על השכול - אלא שמחים ומדברים על 'הרגיל'".

איילת חריב, אלמנתו של הרב אבירם חריב שנפל בלבנון, מתארת תחושה שבה דווקא באירוע הזה יש מרחב שאין בימי השגרה. "אנחנו חג ועבור כולנו המשמעות של חג זה חוסר יכולת לנשום. אנחנו לא יודעים איך הולכים לעשות אותו ואיך נצליח לעבור אותו. יום כזה הוא כמו עוגן שנותן אוויר לנשימה. כולם מדברים את אותה שפה ומבינים מה עובר עליך".

