מה זה בעצם איתור נזילות וכיצד הוא מתבצע?

איתור נזילות הוא תהליך מקצועי שמטרתו לזהות את מקור הדליפה בצנרת, בקירות, בתקרות או מתחת לריצוף - מבלי לשבור או להרוס את המבנה. בעבר, גילוי נזילה דרש עבודה פיזית אינטנסיבית ולעיתים גרם לנזקים כבדים לרכוש. כיום, בזכות טכנולוגיות מתקדמות, ניתן לבצע איתור נזילות ללא הרס תוך שימוש בציוד תרמי, מצלמות סיב אופטי, מכשירי גז ואולטרסוניק.

ליקינג אינו מספק את השירות ישירות, אלא מפעיל פורטל אינטרנטי שמחבר בין לקוחות לבין מאתרים מוסמכים, בעלי ציוד מתקדם וניסיון בשטח. הגולשים בוחרים את נותן השירות לפי אזור, התמחות ודירוג, ומקבלים מספר הצעות לבחירה נוחה ואובייקטיבית.

מהם הסימנים שנזילה מסתתרת אצלכם בבית?

לא תמיד הנזילה נראית לעין - אך ישנם סימנים מוקדמים שמאותתים על בעיה חמורה מתחת לפני השטח:

● הופעת כתמי רטיבות על הקירות או התקרה

● התקלפות צבע או טיח באזורים מסוימים

● ריח טחב מתמשך בחללים סגורים

● חשבון מים שהתנפח לפתע ללא סיבה נראית לעין

● ירידה בלחץ מים במקלחת או בכיור

הבחנתם באחד מהסימנים הללו? זה הזמן לקרוא למומחים של ליקינג ולבדוק את הבעיה ביסודיות.

למה חשוב לפעול מהר עם גילוי נזילה?

נזילות מים הן לא רק מטרד - הן עלולות לגרום לנזקים חמורים לתשתיות הבית, לרכוש הפרטי ולבריאות הדיירים. ככל שממתינים עם טיפול, כך גוברת הסכנה לעובש, ריקבון, קצרי חשמל, קריסת גבס או אפילו חדירה למערכות שכנים בבניין משותף.

היתרון של ליקינג הוא היכולת לתת מענה מהיר ומדויק כבר בקריאה הראשונה. במקום לנחש או להמתין לאינסטלטור לא מקצועי, ניתן לקבל איתור נזילות מקצועי תוך שעות ספורות, כולל המלצות לפתרון מיידי.

איך ליקינג מבצעת את עבודת האיתור?

בליקינג משלבים מספר שיטות, בהתאם לסוג התקלה ולמיקום הפוטנציאלי של הדליפה:

● מצלמה תרמית - מזהה הבדל בטמפרטורה שמעיד על הצטברות מים

● גז לאיתור נזילות - טכניקת החדרה של גז ייחודי למערכת המים ומדידה של דליפה

● מערכות שמע מתקדמות - זיהוי תזוזת מים מתחת לריצוף באמצעות גלי קול

● מצלמות סיב אופטי - החדרת מצלמה זעירה לקווי מים וביוב

השילוב בין המערכות, יחד עם הניסיון של צוותי החברה, מאפשר להגיע לרמת דיוק גבוהה ביותר - בלי לנקב קירות או לפרק ריצוף.

למי מתאים השירות של ליקינג?

שירות איתור נזילות בליקינג מתאים לכל מי ש:

● מתמודד עם רטיבות או חשד לנזילה בבית, דירה או משרד

● נדרש להוכיח נזק לצורכי ביטוח

● מבצע שיפוץ וזקוק למיפוי מצב הצנרת

● גר בבניין משותף עם בעיות חוזרות של לחות ונזילות

גם בעלי דירות להשקעה, חברות ניהול נכסים וקבלנים נעזרים בשירותי החברה כדי למנוע תקלות מראש.

