הזמר לירן דנינו שבר את קרסולו בהופעה שקיים אמש (חמישי) בקריית אתא במסגרת פסטיבל שנערך בעיר.

לקראת סיום ההופעה נעמד הזמר על מערכת התופים וקפץ ממנה בחזרה אל הבמה. אלא שהוא נחת בצורה לא טובה ונשכב כשהוא נאנק מכאבים. ההופעה נעצרה וצוות מד"א הוזעק למקום.

החובשים, שבדקו את דנינו, העריכו שמדובר בפציעה משמעותית והחליטו לפנות אותו באופן מיידי לבית חולים.

הכתב ערן סוויסה דיווח כי הרופאים שבדקו את הזמר קבעו שהוא סובל משבר בקרסול.

לפני ההופעה כתב בחשבון האינסטגרם שלו: "איזה יום של אושר. קריית אתא אני עוד רגע איתכם. מקווה שאתם מוכנים לחגוג ולעוף באוויר".