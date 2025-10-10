אלו חלק מהמחבלים שישוחררו במסגרת העסקה עם הארגון הרצחני חמאס לשחרור החטופים, חלקם "מחבלים כבדים" ששוחררו בעבר בעסקאות קודמות ונתפסו שוב במהלך הלחימה ברצועת עזה.

ברשימה נמצאים כמה מהמעורבים בלינץ’ ברמאללה בשנת 2000, אחד האירועים הקשים בתולדות הטרור הפלסטיני. אחד מהם הוא ראאד שייח שוטר פלסטיני שהשתתף בלינץ' והכה בצינור ברזל את רב"ט ודים נורז'יץ הי"ד. הוא מרצה שני מאסרי עולם.

בין המשתחררים באהר בדר, שנדון ל-11 מאסרי עולם בגין אחריות לפיגוע ההתאבדות בצריפין בשנת 2004 ולפיגועים נוספים בתל אביב. כן ישוחרר מחבל ששוחרר בעבר בעסקת שליט ונתפס מחדש בבית החולים שיפא בעזה, לאחר ששב לעסוק בטרור.

בין המחבלים הכבדים שישוחררו מהכלא הישראל במסגרת העסקה עם הארגון הרצחני חמאס הוא איברהים עליקם שהשתתף ברצח איטה ואפרים צור הי"ד. הוא שוחרר לאחר שנידון למאסר עולם, ועשור לאחר מעצרו הראשון נכלא בשנית. לפני 29 שנה נורה רכב המשפחה סמוך לישוב בית אל. ראש החולייה חוסל, שניים אחרים נתפסו אחרי 13 שנה ונכלאו.

ישוחרר מחבל מ'החזית העממית' שרצח את דני פריי ופצע קשה את אשתו ההרה. המחבל נכנס לבית משפחת פריי, רצח את אב המשפחה ופצע את אשתו. כתגובה לפיגוע הקימו תושבי מעלה מכמש מצפה בראש ההר לזכרו.

ג'יהאד רום, רוצח הנער יורי גושצין מפסגת זאב, צפוי להשתחרר מהכלא הישראלי במסגרת העסקה עם הארגון הרצחני. הוא חטף אותו בירושלים כשלושה שבועות לפני מועד גיוסו לצה"ל - ורצח אותו ברמאללה. הוא נידון למאסר עולם ועוד 20 שנה בכלא. כמו כן ישוחרר פארס גאנם, שנדון לתשעה מאסרי עולם בגין שמונה מעשי רצח.

בין המשתחררים גם געפר אלזעתרי, פעיל בכיר בחמאס שהוביל מספר פיגועי התאבדות; הרוצח של דליה למקוס; איאם כיממג'י, שנעצר בשנת 2006 על מעורבותו בחטיפתו ורציחתו של אליהו אשרי, ואחד מהבורחים מכלא גלבוע בשנת 2021. לצדו ישתחרר מחמוד עראדה, אדריכל הבריחה מכלא גלבוע שמרצה מאסר עולם בגין רצח.

המחבל מוחמד עמראן, אחד השותפים לפיגוע בציר המתפללים בחברון שהביא להירצחם של 12 יהודים, ישוחרר בעסקת החטופים ולא יגורש לחו"ל.

מחבל הג'יאהד האיסלמי מוחמד אבו טביח שאחראי על פיגוע ההתאבדות ב-2002, שבו מחבל התפוצץ עם מכונית תופת סמוך לאוטובוס אגד בצומת מגידו ורצח 17 בני אדם, ישוחרר.

ישוחררו גם רוצחי הנערים רונן לוי קרמני וליאור טובול, שנרצחו ב-1990 לאחר שנחטפו ונדקרו למוות על ידי שלושה מחבלים פלסטינים. הרוצחים נתפסו שלוש שנים לאחר האירוע. עד לתפיסתם ביצעו המחבלים שני מעשי רצח נוספים. הם נידונו לשלושה מאסרי עולם.

חוסיין רוואדרה רוצח החייל עדן אטיאס בפיגוע בעפולה. ביום י' בכסלו תשע"ד (13.11.2013) נרדם עדן באוטובוס בדרכו לבסיס. בתחנה המרכזית בעפולה עלה מחבל, דקר אותו בצווארו ובליבו ופצעו אנושות. עדן הובהל לבית החולים "העמק", אך המאמצים להצילו עלו בתוהו ובחדר הניתוח נקבע מותו. הותיר הורים ושני אחים.

ריאד אלעמור, חבר בכיר בתנזים, ישוחרר אף הוא. הוא הורשע באחריות למותם של תשעה אזרחים ישראלים וקציני צה"ל, ובהם סגן-אלוף יהודה אדרי, וברצח של שלושה פלסטינים שנחשדו כמשתפי פעולה. בנוסף, ישוחררו נביל אבו חדיר, שרצח את אחותו, וראש התנזים בטול כרם, שהשתתף בעשרות פיגועי ירי ומטענים.

גם מבצע הפיגוע בשכונת נווה יעקב בשנת 2002, שבו נהרגה השוטרת גלית ארביב ונפצעו שמונה שוטרים ואזרחים, צפוי להשתחרר.

רוצחי רכז השב"כ חיים נחמני, שולחי המחבל המתאבד שביצע את הפיגוע בשוק הכרמל, וראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בג'נין איאד אבו אל-רוב, ייכללו אף הם בעסקה. איש השב"כ נחמני הגיע לדירה כדי להיפגש עם סייען פלשתינאי שהפעיל, חמזה אבו-סרור, בן 22, תושב מחנה הפליטים עאודה שליד בית לחם. אבו-סרור חיכה לנחמני בדירה יחד עם שני בני-דודיו, נאצר ומחמוד אבו-סרור. כשפתח את דלת הדירה, תקפו השלושה את נחמני בדקירות סכין ובמכות פטיש ופצעו אותו אנושות. מאוחר יותר מת נחמני מפצעיו.

בין המשתחררים נמצאים גם מחבלים ישראלים, בהם מי שאחראי לרצח 11 ישראלים בפיגוע בקו 20 בירושלים בשנת 2002. בנוסף ישוחררו עמאד שחאדה, שאנס ורצח נער; עראפת זיר, שיזם את פיגוע ההתאבדות בעתניאל; ואימן כורד, שדקר שני שוטרים בשנת 2016 ונידון ל-35 שנות מאסר.

עוד בין המשתחררים: אחמד מחמוד עלי כעאבנה, שרצח את חגית זביצקי וליאת קסטיאל; חמדאללה עלי, בכיר חמאס ביהודה ושומרון ששוחרר בעסקת שליט ונתפס שוב בבית החולים שיפא; וחזאם עוואד, בכיר בפת"ח שעומד מאחורי שורת פיגועים קטלניים.

טאלב מחאמרה, בכיר בפת"ח שרצח חמישה ישראלים ופלסטינים נוספים, וכן אסמעיל חמדאן וראש התנזים בבית לחם עדנן עביאת, ייכללו גם הם בעסקה. בנוסף ישוחררו מוסא צופן, שרצח את אמו כי התחתנה עם יהודי, והרוצח של רב פקד משה דיין.

בין המשתחררים גם נאדר אבו תורכי, ממשוחררי עסקת שליט, שגייס מחבל מתאבד וביצע פיגוע ירי. לאחר שחרורו בעסקת שליט, הצטרף לחמאס והיווה ציר מקשר בין חמאס תורכיה לחמאס יו"ש. הוא לא יגורש לחו"ל. אחמד סיאג שדקר חיילת לפני ארבע שנים, וזיד גנידי, ראש חוליית טרור בחברון שסוכל לאחרונה בידי השב"כ ישוחררו.

שמותיהם של ארבעת המחבלים הכבדים שחמאס דרש במסגרת העסקה, מרואן ברגותי, אחמד סעדאת, עבאס א-סייד וחסן סלאמה, הוסרו מרשימת המחבלים המשוחררים במסגרת העסקה. כך גם המחבל חכים עוואד, רוצח בני משפחת פוגל ב-2011, שמרצה חמישה מאסרי עולם, ואסיר העולם מחמוד עטאללה מפרשת הסרסור בסוהרות.