במהלך ישיבת הקבינט אמש התפתח דיון בסוגיית רשימת האסירים שצפויים להשתחרר במסגרת ההסכם ורמת המסוכנות משלהם.

בכיר השב"כ מ', שחזר מהשיחות בשארם א-שייח', אמר לנוכחים בדיון: "לא כל חיי הייתי בצוות השבויים והנעדרים. לי לא צריך להסביר מי הם המחבלים האלה וכמה הם מסוכנים", כך צוטט בכאן חדשות.

מ' המשך ואמר "אנחנו אלה שרדפנו אחריהם במשך שנים והכנסנו אותם לכלא. לכן, ישבנו על כל שם ושם ברשימה. אנחנו מבינים היטב את המחיר, אבל העסקה הזו היא הדבר הנכון לעשות בעת הזו".

משרד הביטחון הודיע הבוקר כי החל תהליך ההודעות לבני משפחות הנרצחים, בנוגע למחבלים שישתחררו במסגרת העסקה.

על פי ההודעה: "ההודעות למשפחות הנרצחים, נפגעי האיבה, ימסרו באמצעות עובדי הביטוח הלאומי. הודעות למשפחות חללי מערכות ישראל יימסרו על ידי נציגי צה"ל, משטרת ישראל וגופי הביטחון הנוספים. משרד הביטחון מרכז את הפעילות ואת התיאום בין הגופים. ההודעה תימסר להורים ולבני/בנות הזוג או לנציג המשפחה".

עוד נמסר ממשרד הביטחון: "אנו עם המשפחות השכולות בימים מורכבים אלה. גורמים מקצועיים וגורמי שיקום של הביטוח הלאומי, קצינות נפגעים של אגף כוח האדם בצה"ל ונציגי אגף משפחות הנצחה ומורשת ממשרד הביטחון ילוו את המשפחות בתקופה הקרובה".