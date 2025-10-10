הרב נחום רגוזניצקי, ראש ישיבת מאורות התורה בקרית יערים טלז סטון, נפטר אמש בגיל 90. הלוויתו תתקיים היום בשעה 11:30 מביתו בירושלים להר המנוחות.

הרב רגוזניצקי נולד בירושלים ב-1935. בצעירותו למד בישיבת סלבודקה בבני ברק, שם נוצר קשר הדוק עם מנהיג הציבור הליטאי באותה עת, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, ('החזון איש').

למרות גילו הצעיר, קבע עמו ה'חזון איש' מפגשי לימוד שבועיים והוא התייעץ עמו בענייניו.

לאחר נישואיו התגורר בירושלים, למד בכולל ושימש כמגיד שיעור בישיבות שונות, ביניהן ישיבת שם עולם-אמשינוב. שם התקרב לרב שמואל אויערבאך, לימים מייסד 'הפלג הירושלמי', שהיה אז מגיד שיעור בישיבה.

ב-1983, בתקופת עליית תנועת התשובה, הקים את ישיבת מאורות התורה בטלז סטון. הישיבה יועדה לבוגרי ישיבות תיכוניות מהציבור הדתי לאומי, ונקראה על שם סבו המקובל רבי מאיר שוורץ.

רגוזניצקי שימש כראש הישיבה עשרות שנים והעמיד אלפי תלמידים. בין תלמידיו נמנים גם מנהיגים חסידיים כמו האדמו"ר מאמשינוב והאדמו"ר מפינסק קרלין.