נשיא המדינה יצחק הרצוג התארח אמש (חמישי) בסוכת הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף.

המפגש הממלכתי התמקד בקריאה משותפת לאחדות לאומית בתקופה מורכבת זו.

"במיוחד עכשיו כשחוזרים החטופים - זה הזמן לרפא את החברה הישראלית", אמרו במהלך המפגש, והוסיפו: "הגיע זמן אחדות".

במהלך השיחה הדגיש הרב יוסף בפני הנשיא כי אחדות עם ישראל חורגת מהיותה ערך חברתי בלבד - מדובר במצווה רוחנית יסודית.

"עלינו להתעלות מעל למחלוקות ולהתאחד סביב הערכים המשותפים של אהבת ישראל וכבוד הדדי", אמר.

הנשיא הרצוג הביע הערכה לרב הראשי על קבלת הפנים החמה, והודה לו על השמעת קולו הברור והעקבי בעד שחרור החטופים ועל עמידתו הבלתי מתפשרת למען אחדות העם.