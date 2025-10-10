פורום "בוחרים בחיים", המייצג מאות משפחות שכולות ונפגעי טרור, הגיש היום (שישי) עתירה דחופה לבג"ץ נגד שחרור מחבלים במסגרת עסקת החטופים.

בעתירה דורשים העותרים כי בית המשפט יוציא צו על תנאי שיורה לממשלה להימנע משחרור מחבלים העלולים לשוב ולרצוח, או לכל הפחות למסור הודעה מוקדמת למשפחות השכולות, לפרסם מידע מלא על המשוחררים, ולוודא כי לא ייכללו ביניהם אסירים שהמדינה אינה מוסמכת לשחררם.

העותרים כתבו, "אין בכוונתנו להעלות טיעונים משפטיים מורכבים או לשכור שירותי עורך דין, שכן המציאות המרה מלמדת כי גורל העתירות בנושא זה נחרץ מראש. ההליך המשפטי הפך למראית עין גרידא".

בפורום הביעו כאב עמוק על ההחלטה לשחרר מחבלים. "דם ילדינו הפך למטבע עובר לסוחר. לכולם ברור שאסור לשחרר מחבלי נוח’בה, אך מחבלים שרצחו את יקירינו, אין בעיה לשחרר? דמם זול יותר? עולם הפוך ראינו", נכתב בעתירה.

העותרים הוסיפו, "צדק כבר לא נקבל. לא מהממשלה ולא מבית המשפט. אנו פונים בבקשה אחרונה זו, לא בשם הצדק שנרמס, אלא בשם הכבוד המינימלי שמגיע למשפחות השכולות".

בעתירה נטען כי המדינה הפרה התחייבות קודמת שניתנה לבית המשפט בינואר 2025, שלפיה תודיע מראש לכל משפחה שכולה על שחרור רוצחי יקיריה. בפועל, כך נכתב, משפחות רבות גילו על השחרור בדיעבד מהתקשורת.

עוד נחשף כי כמעט שוחרר מחבל בניגוד לחוק - ראיד חליל, שנידון לשני מאסרי עולם בגין רצח אהרון יסייב ורביד אבירם הי"ד. רק לאחר פנייה של הפורום הוסר שמו מרשימת המשוחררים.

העותרים דורשים מבית המשפט להורות למדינה לבצע בדיקה פרטנית ויסודית של כל אסיר המיועד לשחרור, לוודא כי לא הורשע בנסיבות חמורות במיוחד, וכי שחרורו אינו מנוגד לחוק או עלול לסכן חיי אדם.