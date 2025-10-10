חנוכת הגינה בשומרון דוברות

התרגשות בשומרון: באירוע מיוחד נחנך מעיין ביישוב טל מנשה, לזכר הלוחם ידידיה לב הי"ד שנפל בקרב בצפון רצועת עזה.

בנוסף, וכסמל לגבורה ולניצחון, ראש המועצה יוסי דגן נטע במקום צמח אלוורה שהובא מגינתו של רב המרצחים יחיא סינוואר.

בסמוך לנטיעה מובא הפסוק מספר מלאכי: "ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם", ומוסבר כי "צמח אלוורה זה, הוצא מגינתו של רב המחבלים יחיא סינוואר, במהלך מלחמת חרבות ברזל, וניטע כאן באדמת השומרון הפורחת".

באירוע חנוכת המעיין השתתפו הוריו של ידידיה לב הי"ד, אורנה ונועם - תושבי הישוב טל מנשה שבצפון השומרון, מח"ט מנשה אל"מ מתן פלדמן, קצינת ההגמ"ר, חבריו של ידידיה לב הי"ד, חברי קהילת טל מנשה ובראשם רב הישוב הרב יצחק שטרן ויו"ר ועד הישוב יובל בוצר.

באירוע השתתפו מספר בני משפחות שכולות מהשומרון: אריק אברג'ל, אביו של מתן הי"ד, תושב חרמש במפון השומרון וגיבור ישראל, שקפץ על רימון ב7.10 והציל את חיי חבריו. עוד נכחו חגית ושמעון ריין, הוריו של רב סרן בניה ריין הי"ד מקרנע שומרון שחילץ פצועים במלחמת לבנון השניה וקרן פריד, אימו של ים פריד הי"ד מסלעית שבשומרון, שנפח בקרב ברפיח.

דגן אמר לבני המשפחה בטקס חנוכת המעיין: "אני מבקש להודות לכם בשם כולם ולהביע את ההערצה הגדולה שלנו שאתם בוחרים יום יום, ולילה לילה, מתוך הקושי - בחיים. אתם לוקחים את כל הקהילה כאן כמו בהנצחה הזו להנצחה של חיים, אור, תוספת שמחה, אחדות, ואהבה לעם והארץ שלנו".

דגן סיפר: "בשנה האחרונה, פגשתי אנשים בקונגרס ובסנאט, מושלים, מיליארדרים ותורמים - ולא היה אדם אחד שאדיש לכל אבן שזזה כאן, לכל משפחה שעוברת לגור כאן, ולכל שביל שכאן. רבים אשר איתנו מאשר נגדנו".

על בניית המעיין אמר: "מהמעיין הזה שמפכה במים נוסיף חיים ביחד, נרבה באהבה לארץ היפה הזאת שאנחנו זוכים להצמיח, להפריח ולבנות. אהבה לעם המופלא הזה, ובפרט לחלוצים בצפון השומרון. אהבה לתורה שלמה, למורשת שלנו, ולערכים שלנו - שהם אלה שמצילים היום את העולם".

לסיום התייחס לנטיעת האלוורה שנלקחה מגינתו של רב המרצחים סינוואר: "הנטיעה הזו היא סמל הגבורה והניצחון של עם ישראל. דווקא כאן, בשומרון בו אנו חיים את מסורת אבותינו, באנו לבטא את רוח הגבורה והניצחון של לוחמינו ושל עם ישראל. עם ישראל חי - ועם ישראל ינצח!"