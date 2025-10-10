הממשלה אישרה הבוקר (שישי) במשאל טלפוני חריג את החלפתם של אחד עשר מחבלי פתח במחבלי חמאס, בהתאם לדרישת הארגון במסגרת העסקה לשחרור אסירים.

בין המחבלים שהוכנסו לרשימת השחרור נמצא אחמד ג'מאל אחמד קונבע, שהורשע ברצח הרב רזיאל שבח הי"ד ונגזר עליו מאסר עולם. לפי ההחלטה, קונבע יגורש לחו"ל לאחר שחרורו.

רשימת המחבלים החדשה

גם מחמוד מוסא עיסא עיסא, שחטף ורצח את ניסים טולדנו ז"ל והשתתף בפיגוע דריסה של שני חיילים, נכלל ברשימה החדשה.

ברשימה מופיע גם ראאד אחמד עבדאללה אבו דאהר, שנגזר עליו מאסר עולם בשל פעילותו כמהנדס חבלה ושיגור מחבלים לפיגועים. בניגוד לאחרים, הוא לא יגורש לחו"ל.

עוד ברשימה החדשה: מחמוד עלי חסן קואסמה, ששוחרר בעבר במסגרת עסקת שליט וגורש לרצועת עזה, שם קידם פעילות צבאית מול יהודה ושומרון.