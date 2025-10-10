מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, מריה קורינה מצ’אדו, היא הזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2025. ההכרזה נמסרה היום מטעם ועדת נובל באוסלו.

מצ’אדו נחשבת לדמות הבולטת במאבק הארוך נגד המשטר בוונצואלה ולסמל במאבק למען דמוקרטיה וזכויות אדם במדינה. בשנים האחרונות הובילה את ההתנגדות הפוליטית לנשיא ניקולאס מדורו, ונרדפה בשל פעילותה הציבורית.

לפרס היה מועמד בין היתר גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אולם לפי הערכות מוקדמות, סיכוייו לזכות היו נמוכים.

מועמדותו הוזכרה בעיקר בשל מעורבותו במהלכים לקידום שלום במזרח התיכון וסיום המלחמה בעזה.

מטה משפחות החטופים מסר כי "על אף שועדת פרס נובל בחרה השנה בזוכה אחר, האמת נותרת ברורה ובלתי ניתנת לערעור - אין מנהיג או ארגון שעשו יותר למען השלום בעולם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ".

"הנשיא טראמפ פועל ללא לאות, גם ברגע זה ממש, כדי להבטיח את השבתם של כל 48 יקירינו - החיים והחללים. החיים המוכרחים לשוב הביתה כדי להתחיל את השיקום וההחלמה. החללים לקבורה ראויה בכבוד, קבורה וסגירת מעגל שנמנעה ממשפחותיהם זמן רב מדי".

עוד נמסר כי "הישגיו חסרי התקדים של הנשיא טראמפ בתחום קידום מדיניות השלום בשנה האחרונה מדברים בעד עצמם. אף פרס, או היעדרו - לא יוכלו להמעיט מההשפעה העמוקה שהייתה לו על משפחותינו ועל השלום העולמי. מחויבותו להשבת החטוף האחרון ולסיום למלחמה אינה תלויה בפרסים או בתשבוחות. נמשיך לעמוד לצד הנשיא טראמפ במאבקו להשלים את המשימה הזו, וההיסטוריה תזכור את הישגיו כתרומה המשמעותית ביותר לשלום העולמי בדורנו".