עין במר בוכה ולב שמח. אין בן אנוש שלא דמע ולבו ניתר משמחה ברגע היודע דבר העסקה שתחזיר את בנינו והחטופה החיים והחללים הביתה.

אולם באותה נשימה הלב התמלא בפחד גדול, הרי אני כבר שילמתי מחיר עסקת החזרת שבויים, ליתר דיוק שבוי, עסקת שליט, אז שוחרר המחבל הארור שבערב פסח 2014 ריסס את הרכב שלנו בכדורים בצומת תרקומיא, ברוך בעלי הי"ד נהרג במקום! אני נפצעתי קשה ילדיי נפצעו.

מדינת ישראל כולה שילמה את מחיר שחרור יחיא סינוואר ימח שמו באותה עסקת שליט, 1250 נטבחים, נאנסות שרופים, זקנים גברים נשים וטף, המחבלים הארורים לא ריחמו על איש, שילמנו במחיר של למעלה מ-900 חיילים הי"ד שנפלו במלחמה, אסור שקרבנם של כל אלה יהיה שווא.

חייבים להכריע את חמאס, לוודא שיפורק מנשקו וכל המחבלים יחוסלו, טרם סיימנו את המלאכה.

שחרור מחבלים הוא פרס ותמריץ לטרור, המחבל שרצח את ברוך בעלי הי"ד אמר במשפט אני יודע שאני אשוחרר בעסקה, והנה עברו 11 שנים והוא ישוחרר בימים הקרובים.

אני אומרת ולא בראשונה, אנחנו מחליפים דם בדם! אנו יודעים מי חוזר עכשיו מכירים את שמות ופני החטופים ומשפחותיהם, אנחנו טרם יודעים, והלוואי ואתבדה, מי ישלם את מחיר העסקה הזאת, מי המשפחה או האשה או הארוסה שתאבד חלילה את יקירה או יקיריה!

אני לא אומרת דברים בעלמא, זו עובדה! ההיסטוריה הוכיחה ששחרור מחבלים הביא פיגועים. כל פעם ששחרנו מחבלים קיבלנו גל טרור, לאחר שחרור המחבלים בפעימות של סוף 2013-אמצע 2014 שכפה עלינו אובאמה החל כבר בסוף אוגוסט גל טרור אחרי תקופה ארוכה של שקט, שהפך לכדור שלג של פיגועי הבודדים (פיגועי הדריסה והדקירה) שהגיע ל-3 פיגועים ביום!

הפתרון היחיד שימנע רצח, חטיפות ושחרור מחבלים הוא עונש מוות למחבלים וגירוש משפחותיהם! כעת משנחתם והוחלט הדבר אני מצפה שהמחבלים שישוחררו לא ישוחררו ליו"ש, יו"ש אינו שטח הפקר, דמם של תושבי יו"ש אינו הפקר!

את המחבלים יש לשחרר או לעזה או למדינות ערב! ואני מקווה שמדינת ישראל תסגור אתם חשבון.