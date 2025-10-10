אנחנו שמחים שמחה עצומה על החזרת החטופים. ולמרות שיש גם צער גדול וחשש גדול משחרור המחבלים, יש להודות על הטוב, וגם להתפלל על הרע (על פי הגמרא בברכות נט. והרשב"א). לכן:

מי שרואה את החטופים - יאמר בשם ומלכות: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

מי שלא ראה את החטופים, הרי שבזמן ששומע שהם השתחררו (ובוודאי אם רואה אותם במסך) ושמח שמחה גדולה - יכול לומר ברכת שהחיינו (אף בשם ה'. כיוון שמדובר על שמחה רוחנית ולא כלכלית עדיפה ברכה זו על ברכת "הטוב והמטיב" - בה"ל רכ"ג ד"ה ילדה).

בכל מקרה - ראוי בכל המצבים לומר "נשמת כל חי" או לפחות חלקים מנשמת כל חי (הוספתי מעט קטעים לחיבור התפילה למציאות שלנו):

נִשְמַת כָּל חַי תְּבָרֵךְ אֶת שִׁמְךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ, וְרוּחַ כָּל בָּשָׂר תְּפָאֵר וּתְרוֹמֵם זִכְרְךָ מַלְכֵּנוּ תָּמִיד, מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם אַתָּה אֵל.

וּמִבַּלְעָדֶיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶך גוֹאֵל וּמוֹשִיעַ, פּוֹדֶה וּמַצִּיל וּמְפַרְנֵס וְעוֹנֶה וּמְרַחֵם בְּכָל עֵת צָרָה וְצוּקָה, אֵין לָנוּ מֶלֶךְ עוֹזֵר וְסוֹמֵךְ אֶלָּא אָתָּה.

הַמְּעוֹרֵר יְשֵׁנִים, וְהַמֵּקִיץ נִרְדָּמִים, הַמֵּשִׂיח אִלְּמִים, וּמַתִּיר אֲסוּרִים , וְהַסּוֹמֵך נוֹפְלִים, וְהַזּוֹקֵף כְּפוּפִים, וְהַמְפַעֲנֵחַ נֶעֱלָמִים. וּלְךָ לְבַדְּךָ אֲנַחְנוּ מוֹדִים.

וְאִלוּ פִינוּ מָלֵא שִירָה כַיָּם, וּלְשוֹנֵנוּ רִנָּה כַּהֲמוֹן גַּלָּיו, וְשִׂפְתוֹתֵינוּ שֶׁבַח כְּמֶרְחֲבֵי רָקִיעַ, וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶּׁמֶשׁ וְכַיָּרֵחַ, וְיָדֵינוּ פְרוּשׂוֹת כְּנִשְׁרֵי שָׁמַיִם, וְרַגְלֵינוּ קַלּוֹת כָּאַיָּלוֹת, אֵין אֲנַחְנוּ מַסְפִּיקִים לְהוֹדוֹת לְךָ יי אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, וּלְבָרֵךְ אֶת שִמְךָ מַלְכֵּנוּ, עַל אַחַת מֵאָלֶף אֶלֶף אַלְפֵי אֲלָפִים וְרִבֵּי רְבָבוֹת פְּעָמִים, הַטּוֹבוֹת נִסִּים וְנִפְלָאוֹת שֶׁעָשִׂיתָ עִם אֲבוֹתֵינוּ וְעִמָּנוּ.

אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, מַתִּיר אֲסוּרִים, מוֹדִים אֲנַחְנוּ לָךְ, שֶׁהֵקַמְתָּ נוֹפְלִים מֵעָפָר, הֵשַׁבְתָּ נְשָׁמוֹת לַשְּׁבוּיִים, וְהֵשַׁבְתָּ בָּנִים לִגְבוּלָם.

הָשֵׁב גַּם אֶת כל אֵלּוּ שֶׁאֵינָם עוֹד בַּחַיִּים, שֶׁיּוּבְאוּ לִמְנוּחַת עוֹלָמִים בְּקֶבֶר יִשְׂרָאֵל.

עַד הֵנָּה עֲזָרוּנוּ רַחֲמֶיךָ, וְלֹא עֲזָבוּנוּ חֲסָדֶיךָ , יי אֱ-לֹהֵינוּ, וְאַל תִּטְּשֵׁנוּ יי אֱ-לֹהֵינוּ לָנֶצַח.

על שחרור המחבלים - ראוי לומר "ברוך דיין האמת" (בלי שם ומלכות), ולומר (גם על שחרור המחבלים וגם על המציאות החדשה בעזה המעוררת חששות גדולים) מזמור כ' בתהלים ("למנצח... יענך ה' ביום צרה"), מזמור קמ"ב ("משכיל לדוד... הצילני מרודפי"), ואת שיר המעלות ממעמקים (ק"ל).

על הקדושים שיובאו לקבורה - כדאי לכוון בברכת "הטוב והמטיב" שבברכת המזון (שניתקנה בדיוק על עניין זה בהרוגי ביתר על שניתנו לקבורה - ברכות מח:).

מקווים ומתפללים שנזכה לראותם בחג הסוכות, וכך נוכל להתכוון בשעת ההלל:

* בע"ה כשנזכה לראותם שבים, ננסה להתכוון בהלל ולהודות לה' על בואם של החטופים האהובים. כך בכל ההלל, ובפרט כשנאמר "הודו לה' כי טוב", "מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה".

* כשנאמר "אנא ה' הושיעה נא" נזעק אל ה' שיושיענו מהמחבלים שמשתחררים ושיסייע בעדנו להגן על עם ישראל במציאות זו.

* כשנסיים את ההלל שוב במלים "הודו לה' כי טוב", נודה על הנסים הגדולים במלחמה שכמותם לא ראינו אלפי שנים.

בע"ה שנזכה לראות במהרה את החטופים, ושנזכה לאחדות, לאהבה ולאמונה גדולה בעם ישראל.