עם חזרת החטופים לישראל, משרד החינוך נערך עם תוכנית מערכתית כוללת לליווי רגשי, חינוכי וקהילתי לתלמידים, משפחותיהם, צוותי ההוראה והקהילות במעגלי הפגיעה.

שר החינוך, יואב קיש, מסר, "שובם של החטופים הביתה, למשפחותיהם, לקהילותיהם ולארצם מרגש עד אין קץ... הנחיתי את מערכת החינוך לביצוע תוכנית מערכתית כוללת לליווי ותמיכה רגשית לתלמידים ולצוותי ההוראה... אני גאה באנשי החינוך שלנו - שפועלים במסירות, בשקט ובאומץ".

התוכנית גובשה על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י), מנהל חברה ונוער, מנהלי המחוזות ואנשי מקצוע מהשטח, וממשיכה מהלכים שהופעלו מראשית המלחמה. התוכנית מבוססת על עקרונות פסיכו־חינוכיים, וכוללת הנחיות ברורות לצוותי החינוך תוך התאמה לצרכים השונים של התלמידים.

במרכז התוכנית: ליווי אישי ארוך טווח לתלמידים ממשפחות החטופים באמצעות דמות חינוכית מלווה, מיפוי צרכים והתאמת מענים פרטניים, שיח רגשי בכיתות, תמיכה בצוותי ההוראה וחיזוק תחושת הביטחון והחוסן.

במסגרת הפעולות: שיחות מותאמות גיל, עידוד תלמידים ליזום פעילויות קהילתיות, והנחיה למנהלי בתי הספר לכנס את צוותי הצל"ח לגיבוש תוכנית תומכת ברמות התלמיד, הכיתה והקהילה.

בנוסף, יינתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים נוספים במעגלי הפגיעה, לרבות אלו שחוו אובדן, שכול או התמודדות עם השלכות המלחמה. מוקד "קול לכולם" (6312*) נותר פתוח לתמיכה בתלמידים, הורים ואנשי חינוך.