רב היישוב גבעת אסף, הרב ינון קליין, המשמש גם כרב צבאי במילואים, תועד משמח יחד עם הנגן שחר רוזנבאום את תושבי מטולה באחד מימי חול המועד סוכות.

הרב ינון קליין משמח בסוכה ללא קרדיט

בכותל המערבי התקיימה תפילת שחרית חגיגית של ישיבת בית אל בראשות ראש הישיבה, הרב זלמן מלמד, בהשתתפות תלמידי הישיבה.

תלמידי ישיבת בית אל בכותל שיראל דניאלי, ישיבת בית אל

הראשון לציון, הרב דוד יוסף, והשר יצחק וסרלאוף נצפו בשיחה במעגל הריקודים המסורתי בישיבת "מרכז הרב".

הרב יוסף עם השר וסרלאוף צילום: באדיבות המצלם

במעמד זה נראתה גם סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך יחד עם הרבנית רעיה שפירא, אשתו של ראש הישיבה, משתתפות בשמחת בית השואבה ב"מרכז הרב".

סון הר מלך עם הרבנית צילום: ללא קרדיט

מנהל תלמוד תורה 'שער השמים' הרב ישראל פכטר ומנהל תלמוד תורה בית אל החדש, הרב סרן יאיר בן דוד, רקדו יחד באחדות נפלאה במטולה.

הריקוד בסוכה ללא קרדיט

בוקר סוכות מרומם ומרגש במיוחד נערך ביישוב אלעזר שבגוש עציון, כאשר תושבי היישוב התכנסו לתפילת הלל משותפת עם הזמר והיוצר יצחק מאיר.

תפילת הלל עם יצחק מאיר ללא קרדיט

הרב ש"י לוי מישיבת המאירי נראה חוגג את חג הסוכות בעזה, כשבידיו ארבעת המינים.

הרב ש"י לוי בעזה צילום: באדיבות המצלם

את הזמר אברהם יצחק רוזנצוויג ראינו מקפיץ את משתתפי שמחת בית השואבה בישיבת "דרכי נעם" בפתח תקווה.

הריקודים בשמחת בית השואבה ללא קרדיט

גליה, אחותו של החטוף אבינתן אור, הכניסה השבוע את בנה בבריתו של אברהם אבינו, ויקרא שמו בישראל: צורי גלעד.

הברית המרגשת צילום: באדיבות המשפחה

כפיר זר, יו"ר פורום פצועי המלחמה שנפצע קשה בלחימה, כובד בעלייה לתורה לאחר תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו מול חומות העיר העתיקה. במעמד השתתף גם בנו של הרב, שר המורשת עמיחי אליהו.

כפיר בעלייה לתורה צילום: ללא קרדיט

ראש העיר ירושלים משה ליאון נצפה מפייט בסוכתו של סגנו אריה קינג, במעמד הרב שמואל אליהו וחבר מועצת העיר דור לוי.

משה ליאון מפייט בסוכה ללא קרדיט

מול חומות העיר העתיקה נראתה סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך בריקוד עוצמתי עם הרבנית רחל בזק ועם ג'ולי, אמו של החטוף בר קופרשטיין, בתפילת הלל עם הרב שמואל אליהו.

הריקוד בתפילה צילום: באדיבות המצלם

ביישוב בית יתיר שבדרום הר חברון התקיים לאחרונה אירוע חגיגי במהלכו הוכנס ספר תורה לבית הכנסת ביישוב. את ספר התורה תרם שמואל מאיר, אחד ממייסדי היישוב, שהגיע לאחרונה לגיל 70 והחליט יחד עם אשתו להגשים חלום ולכתוב את ספר התורה.