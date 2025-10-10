רב היישוב גבעת אסף, הרב ינון קליין, המשמש גם כרב צבאי במילואים, תועד משמח יחד עם הנגן שחר רוזנבאום את תושבי מטולה באחד מימי חול המועד סוכות.
בכותל המערבי התקיימה תפילת שחרית חגיגית של ישיבת בית אל בראשות ראש הישיבה, הרב זלמן מלמד, בהשתתפות תלמידי הישיבה.
הראשון לציון, הרב דוד יוסף, והשר יצחק וסרלאוף נצפו בשיחה במעגל הריקודים המסורתי בישיבת "מרכז הרב".
במעמד זה נראתה גם סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך יחד עם הרבנית רעיה שפירא, אשתו של ראש הישיבה, משתתפות בשמחת בית השואבה ב"מרכז הרב".
מנהל תלמוד תורה 'שער השמים' הרב ישראל פכטר ומנהל תלמוד תורה בית אל החדש, הרב סרן יאיר בן דוד, רקדו יחד באחדות נפלאה במטולה.
בוקר סוכות מרומם ומרגש במיוחד נערך ביישוב אלעזר שבגוש עציון, כאשר תושבי היישוב התכנסו לתפילת הלל משותפת עם הזמר והיוצר יצחק מאיר.
הרב ש"י לוי מישיבת המאירי נראה חוגג את חג הסוכות בעזה, כשבידיו ארבעת המינים.
את הזמר אברהם יצחק רוזנצוויג ראינו מקפיץ את משתתפי שמחת בית השואבה בישיבת "דרכי נעם" בפתח תקווה.
גליה, אחותו של החטוף אבינתן אור, הכניסה השבוע את בנה בבריתו של אברהם אבינו, ויקרא שמו בישראל: צורי גלעד.
כפיר זר, יו"ר פורום פצועי המלחמה שנפצע קשה בלחימה, כובד בעלייה לתורה לאחר תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו מול חומות העיר העתיקה. במעמד השתתף גם בנו של הרב, שר המורשת עמיחי אליהו.
ראש העיר ירושלים משה ליאון נצפה מפייט בסוכתו של סגנו אריה קינג, במעמד הרב שמואל אליהו וחבר מועצת העיר דור לוי.
מול חומות העיר העתיקה נראתה סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך בריקוד עוצמתי עם הרבנית רחל בזק ועם ג'ולי, אמו של החטוף בר קופרשטיין, בתפילת הלל עם הרב שמואל אליהו.
ביישוב בית יתיר שבדרום הר חברון התקיים לאחרונה אירוע חגיגי במהלכו הוכנס ספר תורה לבית הכנסת ביישוב. את ספר התורה תרם שמואל מאיר, אחד ממייסדי היישוב, שהגיע לאחרונה לגיל 70 והחליט יחד עם אשתו להגשים חלום ולכתוב את ספר התורה.