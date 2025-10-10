נשיא המדינה יצחק הרצוג פקד היום (שישי) את חלקת הנופלים בהר הרצל, והביע תודה בשם עם ישראל כולו ללוחמות וללוחמים שנפלו בקרב למען השבת החטופים, תוך הקרבה וגבורה יוצאת דופן.

"ביום הזה, בעיצומו של חול המועד כשאנחנו מצפים בהתרגשות לשובם הביתה של כל החטופים, בתפילה ובתקווה לראות אותם הכי מהר בבית בימים הקרובים - באתי לכאן, להר הרצל, לחלקות של הגיבורים שנלחמו והקריבו את היקר מכל במלחמה הכבדה מאז השבעה באוקטובר", אמר הרצוג.

עוד הוסיף, "גיבורות וגיבורים שיצאו כדי להגן עלינו, על כולנו. חרפו נפשם, הלכו בכל הכוח כדי להביס את האויב וכדי להחזיר את החטופים. חלקם נפלו כשבאפוד שלהם היו תמונות של החטופים".

הנשיא ציין את חשיבות ההוקרה למי שלחמו ולמשפחותיהם, ואמר, "חשוב שנזכור ונזכיר זאת לנצח. חשוב שנדע עד כמה אנחנו חייבים להם. חשוב שנוקיר ונכבד את משפחותיהם. חשוב שנחבק את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. חשוב שנדע לומר- תודה. אני אומר תודה בשם כל עם ישראל".

בהמשך דבריו הוסיף הנשיא, "אני מרכין ראש ומתפלל שהמשפחות השכולות, שהבנים שלהם קבורים כאן, ידעו גם מזור ונחמה וידעו תמיד שהקרב אליו יצא הבן או יצאה הבת, הקרב הזה היה קרב צודק מאין כמותו. יהי זכרם ברוך ושמור בליבנו לעד".