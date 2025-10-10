בחוות "זוהר יהודה - הראל", השייכת לאיגוד החוות ביהודה ושומרון, התקיים בימי חול המועד סוכות מעמד נדיר של קיום מצוות פטר חמור - אחת המצוות המיוחדות בתורה שמעטים בלבד זוכים לקיימה.

במעמד השתתפו מאות אנשים ובהם הרב דוד בנימין, רב החוות, והרב דוד טורנר, ראש ישיבת נחלת בנימין בחוות גל יוסף, אשר הדגישו את גודל הזכות והמשמעות הרוחנית שבקיום מצווה נדירה זו, מצווה שמבטאת את הקדושה שבחיי החקלאות וההתיישבות.

אווירה של קדושה, שמחה והתחדשות שרתה על המשתתפים, שראו במו עיניהם את החיבור העמוק שבין הארץ, החקלאות והאמונה.

לדברי המשתתפים, הזכות לקיים מצווה נדירה זו מתקיימת בזכות פעילות החוות, השומרות על המרחבים הפתוחים ומחזקות את אחיזת העם בארץ.