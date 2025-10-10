בבוקר שמחת תורה, הטנק הבודד שתפס כוננות בגזרת סופה עמד מוכן עם שחר. כאשר החלה המלחמה, הצוות קפץ מיד לגדר, ובתוך דקות ספורות נאלץ להתמודד מול אלפי מחבלים שהתקרבו במטרה לרצוח ולחטוף. צוות הטנק פתח באש מכל הכלים שעמדו לרשותו וניהל קרב עיקש שנמשך שעות ארוכות.

לרגל ציון שנתיים למלחמה, המכינה הקדם צבאית בבית אל השיקה סדרת פודקאסטים חדשה בשם "בוגרים מספרים", שבה בוגרי המכינה משתפים את חוויותיהם מהקרבות. בפרק הראשון מתאר אליה מלכה, בוגר המכינה והטען בטנק הבודד במוצב סופה, את אותן שעות לחימה שבהן התמודדו מול אלפי מחבלים שחצו את הגדר בעשרות פרצות.

לדבריו, המחבלים ניסו שוב ושוב לפגוע בטנק - ארבעה טילי RPG פגעו בו, רימונים הושלכו לעברו ואף רחפנים ניסו לתקוף - אך למרות הכול הצליח הצוות להמשיך בלחימה עד לשעות המאוחרות של היום. מלכה מספר על הלחימה לאחר נפילתו בקרב של רס"ן רועי צ'אפל ז"ל, מ"פ בסיירת נח"ל, ועל הרגע שבו נותרו להם פגזים בודדים בלבד. הפגז האחרון נורה לעבר מגדל השמירה של מוצב סופה, שבו התבצרו מחבלים - המוצב שממנו יצאו באותו הבוקר.

לאחר סיום הלחימה, מספר מלכה כי כאשר יצא מהטנק גילה מעליו רימון שהוטל עליו מרחפן - אך בנס לא התפוצץ. לדבריו, רק לאחר מכן הבין עד כמה היה קרוב לאסון.

בפרק השני של סדרת הפודקאסטים מתאר הראל סעדיה, בוגר נוסף של המכינה, את חלקו של צוותו בפיצוץ בתים שהיוו איום על הכוחות. במהלך המשימה, ירה מחבל טיל לעבר אחד הבתים וגרם לפיצוץ מוקדם שהוביל לנפילתם של 21 חיילים, בהם שליש מצוותו של סעדיה. הוא משתף בהתמודדות עם הזיכרון הקשה, במשימה הכואבת של הבאת חבריו לקבורה ובהתמודדות האמונית שמלווה אותו מאז.