הרב אוהד קרקובר, רב היישוב כוכב השחר וראש הישיבה המקומית, פרסם מכתב לתושבי היישוב בעקבות חתימת עסקת החטופים עם ארגון הטרור הרצחני חמאס.

במכתב התייחס הרב לרגשות המעורבים שמעלה העסקה בקרב הציבור, ולמשמעותה מבחינה ערכית ויהודית.

"באופן טבעי ההרגשות מעורבות ומבולבלות", כתב הרב קרקובר, "מצד אחד יש שמחה עצומה על הסכם שחרור החטופים והתקווה שהמלחמה על המחירים שלה תיפסק. אך מצד שני יש גם דאגה ואכזבה, דאגה על שחרורם של רוצחים רבים כל כך וחשש שהסכנה מרצועת עזה רק נדחתה ולא חלפה. כמו כן, אכזבה על כך שישראל ויתרה על תוכנית ההגירה מרצון והשבתה של רצועת עזה חזרה לעם היהודי".

לדבריו, חג הסוכות מזמן מבט עמוק על הדרך הלאומית, גם כשאינה פשוטה: "חג הסוכות לא מציין מאורע נקודתי מסוים, אלא את כל הליווי האלוקי של עם ישראל בדרך בהיותו במדבר... גם אם לפעמים נדמה לנו שאנחנו נסוגים, הנסיגה רק מכינה את הצעד הבא".

הרב קרקובר התייחס להתקדמות הלאומית מאז מתקפת הטרור של חמאס בשמחת תורה לפני שנתיים, וכתב, "עם ישראל גילה עוצמה ונחישות מדינית וצבאית שלא הכרנו. במקביל זכינו לראות סיעתא דשמיא מופלאה... זה נכון שקיווינו ליותר, אבל בשום אופן אסור להיות כפויי טובה!"

בסיום דבריו ציין, "בשעה זו אין חלקינו עם הצוהלים, ובוודאי לא עם המרירים, אלא עם המאמינים שיודעים להודות על כל צעד וצעד וממשיכים לצפות לישועה שלמה".