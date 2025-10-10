שלמה סעייד נחמיאס שר עם בני משפחתו את הפיוט המרכזי מתפילת "תיקון הגשם", הנהוגה במסורת הספרדית העתיקה. הביצוע התקיים לקראת שמיני עצרת, ערב שמחת תורה - המועד בו מתחילה עונת הגשמים. בני המשפחה שרו יחד את הפיוט בלחן המסורתי שעובר במשפחה מזה דורות. הפיוט, הנאמר בתפילה מיוחדת שנערכת בקהילות רבות, מבקש על ירידת גשמים בעיתם לטובת הארץ והחקלאות. קרדיטים: • נגנים: | כינור - ציון באדי | קאנון - ירון מנשה | עוד - דרור יחזקאלי | חליל נאי - חנני זית | פרקשן - אריאל סמית | גיטרה - יקיר מנחם | קונטרה בס - מיכאל מזרחי • זמרים: משפחת סעייד - מרדכי, שלמה, אוריאל, מיכאל דוד והנכדים • ניהול מוסיקלי: שלמה סעייד נחמיאס • ליווי מוסיקלי ואומנותי: יאיר הראל, יד בן צבי • עיבודים: אלעד גבאי • הקלטה ומיקס: ניצן פרי • תסריט, צילום ובימוי: ינאי יעקב ליין

