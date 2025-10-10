היוצר שגיא בר אל מוציא שיר חדש בשם "ואני במדבר", המבוסס על מילותיו המקוריות של חלל צה"ל עמיחי ונינו הי"ד. הלחן נכתב לבקשתה האישית של אמו של עמיחי, רחלי ונינו, שביקשה מהיוצר להלחין שיר שלם כפי שנכתב - ללא כל שינוי.

בר אל מספר לערוץ 7 כי הבקשה נגעה ללבו ויצרה חיבור עמוק לשיר ולמילותיו. "זה הרגיש כל כך נכון", הוא מתאר, "רחלי ביקשה שאלחין שיר מההתחלה עד הסוף, בלי לשנות, והרגשתי שזה משהו שאני מוכרח לעשות".

ההשראה ללחן עלתה במהלך ביקור של שגיא בתערוכת צילומים לזכרו של עמיחי בירושלים. "עמדתי מול צילומי נוף יחד עם שירים של עמיחי, פתחתי הקלטה בטלפון ושרתי כל מיני לחנים שעלו לי בראש", סיפר. לאחר מכן שב לביתו, בחר אקורדים - והחליט להוציא את השיר.

"השיר הזה מכיל עומק עצום", הוסיף בר אל. "פגשתי בתוכי המון רגש, חיבור לכל מילה. יצאתי מהמסגרת של בית ופזמון ונכנסתי לרובד פנימי יותר - לא לחפש שיהיה קליט וגם לא פרסום, יותר פנימה, לבקש את הנשמה. לנסות להתחבר למקום ממנו עמיחי כתב את המילים".