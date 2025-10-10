דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת זאת לאחר נסיגת צה"ל לקו הצהוב כחלק מהתכנית לסיום המלחמה.

"זה רגע מרגש עבור עם ישראל ועבור לוחמי וחיילי צה"ל שלחמו ופעלו בשנתיים האחרונות באומץ לב, עוז רוח, ומתוך שליחות ומסירות", אמר.

"חיילי צה"ל יפעלו להסרת כל איום שנשקף על ביטחונם - לא יילקחו סיכונים. נעשה כל מה שאפשר כדי להגן על הנגב המערבי ודרום הארץ".

דובר צה"ל הוסיף "בבוקר 7 באוקטובר, לפני כשנתיים, חולל החוזה החשוב ביותר מול אזרחי ישראל. מאז, בהובלת פיקוד הדרום, לא חדלנו לרגע, וכך נעשה לעולם. דור אמיץ של גיבורי וגיבורות ישראל עומדים איתן, כחיץ, בין אזרחי ישראל לבין כל אויב".

"אנחנו זוכרים את 914 הנופלים במערכה שנלחמו בגבורה, בזכותם ובזכות המשרתים בקבע ובסדיר החטופים חוזרים הביתה. המערכה לא תמה, צפויים עוד אתגרים בכל הזירות ואנחנו נחושים להגן על ישראל בכל החזיתות", אמר.

דובר צה"ל נשאל על העמדה השגויה של הרמטכ"ל בנוגע ללחץ הצבאי: "הרמטכ"ל מעולם לא התנגד למבצע. הוא דגל בהכרעת חמאס", אמר וציין כי הייתה מחלוקת על הדרך. "לא נוכל לחיות עם חמאס שולט ברצועת עזה. אם הדברים יושגו באמצעות מו"מ - דיינו. במידה ולא - נדע לחזור להילחם. צה"ל יוכל לחזור להילחם בחמאס. המערכה לא תמה, צפויים עוד אתגרים בכל הזירות".

"חמאס היום הוא לא חמאס של לפני שנתיים - חמאס הוכרע בכל מקום שנלחמנו בו". על המחיר הכבד בשחרור מאות מחבלים רוצחים אמר דובר צה"ל, "אנחנו משלמים מחירים כבדים עבור מטרה נעלה. צה"ל חזק וידע להגן על מדינת ישראל. אנחנו מודעים למחיר הזה, ומי מהם שישוב לטרור ישלם את המחיר".