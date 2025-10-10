השר לשעבר ויו"ר כחול לבן בני גנץ גינה אחר הצהריים (שישי) את הפוסט שפרסם יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' נגד השר לשעבר גדי איזנקוט.

"בצלאל, דעתך על העסקה וההצבעה שלך אתמול היא דעתך - ובמדינה דמוקרטית זו זכותך, גם אם היא מנוגדת לשלי ולדעת רוב הציבור בישראל".

"רק אזכיר שהטבח הנורא אירע במשמרת של הממשלה שבה אתה חבר, ומכהן כשר בכיר ומכריע. ובכל זאת, מצער שביום כזה אתה מוצא לנכון להשתלח באב שכול - אדם שאיבד את בנו במשימה להצלת חטופים, וששילם, כמו רבים אחרים, את המחיר היקר ביותר - עבור כולנו", כתב.

סמוטריץ' השיב לו "בני היקר, ממש לא השתלחתי בגדי. הפוך ממש. למרבה הצער הוא זה שהשתלח בי במילים בוטות במקום לנהל שיח מכובד ומחלוקת שהיא לשם שמים. אני בניגוד אליו ממש לא השתלחתי אלא עניתי בכבוד ובצורה מפורטת", כתב.

"אני מרכין את ראשי בפני גדי כאב שכול שאיבד את בנו גיבור ישראל, אבל עונה לו כגדי הפוליטיקאי. הוא לא יכול להשתלח במילים בוטות ואז להתחבא מאחורי היותו אב שכול ולמנוע ביקורת ומענה ענייני.

מקווה שנדע כולנו, ברוח האחדות של חג הסוכות, לנהל מחלוקות בענייניות, בהקשבה ובמתן מקום לדעה החולקת. בהנחה שכולנו רוצים את טובת המדינה וביטחונה וכולנו רוצים בכל מאודנו לראות את כל אחינו כאן איתנו הכי מהר שאפשר".