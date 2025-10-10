נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג את הפסקת האש כצעד בדרך להשגת שלום אזורי, ואולם ארגון הטרור חמאס רואה בו ניצחון צבאי על ישראל וצעד נוסף בדרך לחיסולה של מדינת ישראל.

על רקע תחילת חזרתם של העקורים ליישובי צפון רצועת עזה, אמר עזת אל-רשק, חבר הלשכה המדינית של חמאס, כי ההחלטה המיידית לשוב למקומות המגורים היא לכשעצמה "פעולה של לחימה, ומשמעותה ברורה כשמש, ולפיה לא תהיה נכבה לאחר הנכבה של 1948".

לדברי אל-רשק, לפלסטינים יעד אחד והוא השיבה לפלסטין, וכפי שהם שבים היום לערים שמהן גורשו ברצועת עזה, כך הם ישובו לערים ולכפרים שמהם גורשו בשטח מדינת ישראל.

לצד דימוי "הניצחון" הפלסטיני, תושבים אמרו לערוץ הטלוויזיה של חמאס כי הציבור מותש מהמלחמה ורוצה לראות הנהגה פלסטינית שיכולה לחלץ את תושבי עזה מהקשיים שפקדו אותם.