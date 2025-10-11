נתניהו במתחם קליטת החטופים השבים בשיבא תמונה: חיים צח/ לע"מ. ⁠וידאו: דוברות ראש ממשלה

בישראל מעריכים ששחרור החטופים יחל ביום שני אך ייתכן שמוקדם מאוד בבוקר אפשר שאולי כבר ממחר (ראשון), כדי להספיק לשחרר את כולם לפני הגעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לארץ.

לפי ההסכם, קודם יושבו החטופים החיים - ייתכן שכולם יימסרו בבת אחת לצלב האדום ולא בפעימות בנקודות שונות - ולאחר מכן החללים.

שליח ארצות ברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, ביקר הבוקר (שבת) במוצב של צה"ל בצפון רצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני בראדלי קופר והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. השניים, לפי דיווח ב"פוקס ניוז", הגיעו כדי לוודא שנסיגת צה"ל אכן הושלמה בהתאם להסכם, ולאחר מכן שבו לישראל. בערב צפוי להגיע וויטקוף, יחד עם חתנו של טראמפ ואחד מאדריכלי ההסכם ג'ארד קושנר, לכיכר החטופים בתל אביב.

בחמאס זועמים על כך שלא כל 250 המחבלים שישוחררו הם אסירי עולם - אלא רק 195 מהם. עם זאת, בישראל אומרים כי רשימת המחבלים המשוחררים סוכמה עם המתווכות, אושרה בממשלה ולא יכולה להשתנות גם מעשית.

בכיר בחמאס אמר היום בעילום שם לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי "פירוק חמאס מנשקו", שהינו חלק מרכזי מתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, "אינו בא בחשבון". לדבריו, "הדרישה למסור את הנשק לא באה בחשבון ולא ניתנת למשא ומתן".

ביום שני, לאחר ביקורו בישראל, הנשיא טראמפ צפוי להגיע גם למצרים - שם ישתתף בטקס חתימה סמלי על ההסכם, בהשתתפות שורת מנהיגים אירופיים שהוזמנו על-ידי קהיר.