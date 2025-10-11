שורד הנובה רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם שנרצחה ב-7 באוקטובר בטבח במסיבת הנובה, נמצא אמש (שישי) ללא רוח חיים בזירת שריפת רכב סמוך לנתניה.

הילי סולומון, תושבת כפר יונה שהייתה חברתו של שלו, נרצחה אף היא במסיבה. רפאלה, אימו של שלו, שמה קץ לחייה שבועיים לאחר הטבח.

"אני באמת מצטער. לא יכול לשאת את הכאב הזה יותר. אני נשרף מבפנים ואני לא מסוגל להכיל את זה יותר", כתב שלו בפוסט שפרסם באינסטגרם שעות לפני שאותרה גופתו. "בחיים שלי לא הרגשתי כאב וסבל כזה. עמוק ושורף, זה אוכל אותי מבפנים. אני באמת לא יכול יותר".

"בבקשה אל תכעסו עליי, בבקשה ממכם", הוא הוסיף. "אף אחד לא יבין אותי לעולם, וזה בסדר כי אתם לא יכולים להבין. אני רק רוצה שהסבל הזה יגמר. אני חי, אבל מבפנים הכל מת. בבקשה תזכרו לי את הטוב. מי שהספיק להכיר אותי יודע שכל כולי טוב".

מעיין אדם, אחותה של מפל ספדה לשלו בפוסט בעמוד האינסטגרם שלה. "רועי נרצח ב-7 באוקטובר ומת אתמול", כתבה מעיין. "אין לי מילים ויקח זמן למצוא אותן. מקווה ששני הילדים האלו מחובקים ומחוייכים עכשיו, מצמידים מחדש לב אל לב".

"לא הגיוני שאני, בן אדם פרטי, צריך לקבל טלפונים ב-11, 12 בלילה על חברים של אחותי שמנסים לשים קץ לחייהם ולהרים טלפון לבכירים במערכת הבריאות שיתעוררו על החיים שלהם ושיצילו את השורדים מלחתוך ורידים, מלהתאבד", אמר הערב למאיה ראכלין אייל גולן, אחיה של שורדת הנובה שיראל גולן ששמה קץ לחייה בשנה שעברה. "אני הקטן, העומד בשער, כשיש למערכת הבריאות, מערכת הנפש הציבורית, מיליונים".

"מתכנסת עכשיו משפחה כדי לקבור את הבן שלה", הוא הוסיף. "מה נסגר איתכם? מה, עוד מקרה שיראל אתם רוצים? עוד מקרה שיראל שלוש אתם רוצים? כי זה יקרה, הם פצצות זמן מתקתקות".