מלחמת סחר בין ארה"ב וסין. לאחר שכבר היטל מכסים בסך 30 אחוזים על יבוא סחורות מסין, הנשיא טראמפ הוגיע כי יטיל מכסים נוספים בסך 100 אחוזים על סחורות מסין החל מתחילת חודש נובמבר.

בהודעה שפרסם טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social, הוא האשים את הסינים בפתיחת "מלחמת סחר" נגד ארה"ב, ואף רמז כי הוא עשוי לבטל פגישה מתוכננת עם נשיא סין, שי ג'ינפינג. "החל מתאריך 1 בנובמבר 2025 (או מוקדם יותר, בהתאם לפעולות או שינויים נוספים שתנקוט סין), ארה"ב תטיל מכסים של 100 אחוזים על סין, מעבר לכל מכסים שהיא משלמת כעת.

כמו כן, בתאריך 1 בנובמבר, נטיל הגבלות על ייצוא של כל תוכנה קריטית", כתב טראמפ. בנוסף פרסם הנשיא האמריקאי פוסט נוסף בו האשים את סין ב"אגרסיביות גדולה במיוחד" כלפי ארה"ב, ואף טען כי היא מסיתה מדינות אחרות לפעול לפגיעה בסחר עם ארה"ב. "זה עתה נודע שסין נקטה עמדה אגרסיבית במיוחד בנושא הסחר, כששלחה מכתב עוין ביותר לעולם, ובו נאמר כי החל מ-1 בנובמבר 2025 היא עומדת להטיל הגבלות ייצוא בקנה מידה גדול על כמעט כל מוצר שהיא מייצרת, וחלקם אפילו לא מיוצרים על ידם. זה משפיע על כל המדינות, ללא יוצא מן הכלל, וברור שזו תוכנית שנהגתה לפני שנים. זה דבר חסר תקדים לחלוטין בסחר הבינלאומי, וחרפה מוסרית בהתנהלות מול מדינות אחרות".

בפוסט נוסף כתב טראמפ כי "הסינים הופכים להיות עוינים מאוד כלפי ארה"ב", לדבריו. "דברים מוזרים מאוד קורים בסין!. הם הופכים לעוינים מאוד, ושולחים מכתבים למדינות ברחבי העולם, שהם רוצים להטיל הגבלות ייצוא על כל רכיב בייצור שקשור למתכות נדירות, וכמעט כל דבר אחר שהם יכולים לחשוב עליו, גם אם הוא לא מיוצר בסין", כתב טראמפ.

בתגובה להודעה, נרשמה ירידת שערים חדשות בכל מדדי ה"וול סטריט", כאשר מדד S&P500 רשם ירידה של 2 אחוזים ומדד ה"דאו ג'ונס" נסגר בירידה של 1.9 אחוזים.