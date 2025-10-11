השחקן, הזמר, המדבב והבמאי אלברט כהן הלך לעולמו היום (שבת) והוא בן 93 במותו.

טקס פרידה מכהן יתקיים ביום רביעי בתיאטרון הקאמרי בשעה 10:00.

כהן נולד בשנת 1932 בבולגריה, שם למד באקדמיה למוזיקה ודרמה על שם סטניסלבסקי. בין היתר שיחק בהצגות "עלובי החיים" ו"חלום ליל קיץ" בתיאטרון הלאומי של סופיה. בשנת 1949 עלה לישראל, התגייס לצה"ל ונמנה על מייסדי להקת פיקוד הדרום. בתום שירותו הצבאי הצטרף אל שורות תיאטרון "המטאטא".

משנת 1966 נמנה על צוות שחקני התיאטרון הקאמרי של תל אביב, שם השתתף במחזות רבים, בהם "יעקובי ולידנטל", "סוחרי גומי" ו"איחש פישר" של חנוך לוין ובמחזות הזמר "סוויני טוד" ו"עלובי החיים".

במקביל הופיע כהן גם על המסך הגדול. הוא השתתף בסרטים "סאלח שבתי" ו"תעלת בלאומילך" של אפרים קישון, "שני קוני למל" של ישראל בקר, "הבן האובד" של יוסף שלחין, "הגונב מגנב פטור" של זאב רווח ו"הצילו את המציל" של אורי זוהר.

על המסך הקטן השתתף בתוכניות "רגע עם דודלי", "פרפר נחמד", "קשר משפחתי" ו"קריאת כיוון" ששודרו בטלוויזיה החינוכית. בשנים האחרונות השתתף גם בתוכניות "דני הוליווד", "החברים של נאור", "פולישוק" ו"בנות הזהב".

כהן, מוותיקי הדיבוב בישראל, תרם את קולו לסדרות וסרטים רבים, כמו "רחוב סומסום", "דני שובבני", "היה היה", "מרי פופינס" וסדרת סרטי "הארי פוטר" בה דיבב את דמותו של אלבוס דמבלדור.

בשנת 2012 הוענק לו עיטור יקיר העיר רמת גן, בה התגורר מאז 1960 ועד מותו. ב-2022 קיים התיאטרון הקאמרי אירוע מחווה לרגל יום הולדתו ה-90. בקיץ 2023 קיים פסטיבל "אנימיקס" אירוע הוקרה לכהן על פועלו בתחום הדיבוב.

כהן הניח שני בנים, המלחין עדי כהן ובימאי הדיבוב שרון כהן, מנישואיו לפסנתרנית המנוחה רות מנזה וחמישה נכדים.