מעמד קרבי חטיבתי התקיים אתמול בגבול עזה (ו') לציון סיום פעילות התקפית של עוצבת הקומנדו ברצועת עזה בראשות מפקד עוצבת "האש" (98), תא"ל גיא לוי, מפקד עוצבת הקומנדו (89), אל"ם מ' ומפקדים נוספים.

לאחר שנתיים של לחימה עצימה, במהלכן עוצבת הקומנדו נלחמה ותמרנה ב-4 גזרות, בגלוי ובחשאי, החטיבה מסיימת שלב משמעותי בלחימה ונערכת מחדש להגנה על פי הקווים המוגדרים בהסכם.

מפקד עוצבת "האש" (98) תת-אלוף, גיא לוי, אמר "זהו מעמד היסטורי, שעות גורליות של עוצמה, של שליחות של ניצחון. לפני שבועות ספורים יצאנו למערכה נוספת, הפעם בצפון הרצועה, פעלנו בנחישות ובתחבולה כדי להביא למצב שבו נעמוד בצווי 'ושבו בנים ואחים לגבולם'. אנחנו בפתחם של יממות שבהם העמידה שלכם במשימה הצבאית מאפשרת את העמידה במטרות שלנו כעם, כמדינה.

אנו ערוכים לכל התפתחות ואנו נשארים כאן דרוכים לפעולה עד להשבת כל אחינו - נחבק את החיים ונצדיע לנופלים. דעו כי אתם גיבורי הניצחון, נמשיך יחד לעמוד בכל משימה שאליה נדרש".

מפקד עוצבת הקומנדו, אלוף-משנה מ', אמר "לוחמים ומפקדים, אחיי גיבורי התהילה, בסדיר ובמילואים - הוכחנו קודם כל לעצמנו, ולצה"ל כולו, שגם מנקודת השבר העמוקה, הצורבת, נוכל למצוא בעצמנו את הכוחות לקום ולהתגבר. בנחישות שאין דומה לה, באמונה בצדקת הדרך ובידיעה שאנו יוצאים למלחמה שאין צודקת ממנה - התנערנו מעפר וקמנו, לבשנו את אפודי הקרב ויצאנו למסע המלחמה".

"קרב אחר קרב, זירה אחר זירה, עקב בצד אגודל, ביסודיות ובשיטתיות, ברוח איתנה ומכוונת למטרה, נעו יחידות הקומנדו ממשימה מבצעית אחת לרעותה. בשנתיים האחרונות בנינו מחדש את אמונו של העם בנו, בלוחמי צה"ל ובמפקדיו, אמונו של העם ואהבתו".