נשיא ארה"ב טראמפ שומר על בריאות מצוינת. לאחר שעבר סדרת בדיקות מקיפה במרכז הרפואי "וולטר ריד", קבעו הרופאים כי הנשיא האמריקאי נמצא "בבריאות מצוינת".

בהצהרה של רופאו האישי של טראמפ, שון ברבבלה, אמר כי "הביקור היה חלק מתוכנית בריאותית מתמשכת שכללה הדמיה מתקדמת, בדיקות מעבדה והערכות בריאות מונעות שבוצעו על ידי צוות רב-תחומי של מומחים.

בדיקות המעבדה המקיפות שבוצעו בביקור הזה היו יוצאות דופן, כולל פרמטרים מטבוליים, המטולוגיים ולבביים יציבים. טראמפ נשאר בבריאות יוצאת דופן, ומציג ביצועים חזקים בתפקוד הלב וכלי הדם, הריאתי, הנוירולוגי והפיזי. הנשיא טראמפ ממשיך להפגין בריאות כללית מצוינת. גיל הלב שלו נמצא כ-14 שנים צעיר יותר מגילו הכרונולוגי. הוא ממשיך לשמור על לוח זמנים יומי תובעני ללא הגבלה".

בנוסף ציין הרופא של טראמפ כי "בדיקת ראשו של הנשיא לא הצביעה על חריגות משמעותיות מלבד צלקות באוזן ימין מפצע ירי", כתוצאה מניסיון ההתנקשות בו.

לקראת הביקור במזרח התיכון שיכלול גם ביקור בישראל, קיבל טראמפ חיסון לשפעת וכן חיסון נגד קורונה. בחודש יולי האחרון אובחן טראמפ עם אי ספיקה ורידית כרונית, מצב הנגרם כאשר ורידים ברגליים מתקשים לאפשר את זרימת הדם ללב.