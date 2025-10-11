אקוניס עם משפחת אלכסנדר דוברות

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אירח בביתו בניו יורק את עידן אלכסנדר והוריו יעל ועדי.

אקוניס, ששמר על קשר הדוק עם המשפחה לכל אורך התקופה בה היה עידן חטוף על ידי חמאס, קיבל את עידן בחיבוק גדול ואמר: "הבטחתי להורים שלך שהפגישה הבאה - תהיה איתך!".

אקוניס התרגש לפגוש את עידן שיוצא בקרוב לישראל בקרוב כדי לחזור ולהתגייס לצה"ל. "נאבקת במפלצות חמאס ויכלת להם", כתב אקוניס לאלכסנדר בדברי ברכה, "עם שחרוך שמחת עם שלם. הודעתך על חזרה לשירות צבאי הרטיטה לבבות של ישראלים ויהודים בעולם כולו. אני בטוח שתעשה חיל בכל תפקיד. בהצלחה רבה גיבור - בהצדעה!".