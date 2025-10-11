המודיעין הישראלי מצא מסמך בכתב ידו של מנהיג חמאס ברצועה יחיא סינוואר בבונקר תת-קרקעי בעזה, בו הנחיות מפורטות לביצוע מתקפת 7 באוקטובר - כך דווח בניו יורק טיימס.

המסמך, בן שישה עמודים, נכתב בערבית באוגוסט 2022 וכולל הוראות לפגוע בחיילים ובאזרחים, להצית שכונות ולתעד את מעשי האלימות לצורכי הפחדה וערעור היציבות בישראל.

עוד מופיעות במסמך הוראות "להצית בתים באמצעות סולר או בנזין" ולבצע "שתיים או שלוש פעולות שבהן יישוב שלם יועלה באש".

לפי יירוטי קשר של יחידה 8200 ביום הטבח, מפקדי חמאס בשטח קראו למחבלים "לשרוף הכול" ו"להכניס את כל הקיבוץ ללהבות". אחרים הורו "לשחוט" חיילים מקרוב ו"לצלם את הסצנות ולשדר לעולם המוסלמי כולו".

המסמך והיירוטים, כך אמרו גורמים ישראלים, מוכיחים כי חמאס תכנן מראש מתקפה חסרת רחמים על אזרחים, זאת בניגוד לטענות הארגון כי מטרתו הייתה צבאית בלבד.