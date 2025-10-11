תיעוד ממצלמת הקסדה: אזרחים חולצו משריפה בבניין בעפולה צילום: כב"ה צפון

ארבעה צוותי כיבוי מתחנת עפולה חילצו אמש (ליל שבת) מספר אזרחים מבניין מגורים בו פרצה שריפה בלובי הכניסה.

בתחילת האירוע, הנחה מפקד כוחות הכיבוי במקום על הסתגרות הדיירים בדירות ורק לאחר מספר דקות, בהן השתלטו לוחמי האש על האש והעשן, ניתנה הוראת פינוי.

לוחמי האש פינוי את הדיירים בביטחה החוצה מבלי שאף אחד מהם נפגע.

מפקד האירוע רשף איציק הררי סיפר: "זו שריפה בתנאים לא קלים. מדובר בשעת לילה מאוחרת בה נמצאים רוב הדיירים בביתם כשהם ישנים. בנוסף, מדובר על בניין מגורים ישן ללא מערכות בטיחות אש, מה שמקשה על הפעולות שלנו. האירוע טופל בצורה מקצועית מאוד ולא היו נפגעים בנפש".